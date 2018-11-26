Daily Mail: игроки «Манчестер Юнайтед» устали от упреков Моуринью в свой адрес

Футболисты «Манчестер Юнайтед» устали от упреков главного тренера команды Жозе Моуринью.

После матча 13-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0) португальский специалист заявил, что его команде не хватило сердца, желания и характера.

Как сообщает Daily Mail, футболисты «МЮ» устали от словесных «гранат» Моуринью. Некоторые из них злятся на его последние замечания, но большинство из них после ничьей с «Кристал Пэлас» отнеслись к словам тренера в свой адрес с апатией.

После 13-ти туров «Юнайтед» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков.