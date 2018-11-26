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    Daily Mail: игроки «Манчестер Юнайтед» устали от упреков Моуринью в свой адрес

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» устали от упреков главного тренера команды Жозе Моуринью.

    После матча 13-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0) португальский специалист заявил, что его команде не хватило сердца, желания и характера.

    Как сообщает Daily Mail, футболисты «МЮ» устали от словесных «гранат» Моуринью. Некоторые из них злятся на его последние замечания, но большинство из них после ничьей с «Кристал Пэлас» отнеслись к словам тренера в свой адрес с апатией.

    После 13-ти туров «Юнайтед» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков.

    Источник: Daily Mail

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    26.11.2018 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +351

      simoron81 26 ноября 2018, 19:57

      В общем ждём слива игроков тренера...... Точнее пару поражении аутсайдерам...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 ноября 2018, 19:04

      Don Balón, Daily Mail, The Sun?))))) Who’s next?))))

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      Рейтинг: +565

      Damir07 26 ноября 2018, 19:02

      Я бы тоже злилмя на тренера который любит не атакавать а защищаться но после матча кричит на тебя при всех что не забил как можно забить если нельзя ввыходить из своей штрафной

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