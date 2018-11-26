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    Пике заплатит 48 тысяч за вождение с недействительным удостоверением

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике сегодня побывал в суде и признался в вождении автомобиля без баллов в правах [в Испании водительские удостоверения действуют по системе баллов, которые вычитаются за любые нарушения правил дорожного движения. Водитель, оставшийся без баллов, лишается водительских прав на шесть месяцев и должен пройти курс по правилам дорожного движения для их восстановления]. Футболист заплатит штраф в размере 48 тысяч евро.

    В марте 2015 года 31-летний испанец уже был оштрафован на 10,5 тысячи евро за выговор двоим полицейским, которые оштрафовали его брата за то, что он оставил свой автомобиль плохо припаркованным.

    В приговоре по этому делу судья раскритиковал Пике за его «уничижительное отношение [к сотрудникам правоохранительных органов] и словесную и жестовую агрессию».

    Источник: Marca

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    26.11.2018 18:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:31

      Закон суров и платить придется.

      2
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 26 ноября 2018, 20:42

      Нихера себе штрафы....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 26 ноября 2018, 19:46

      За 48 тыр.эвро можно было весь год на Боинге 737 по Барселоне летать...

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > koli4ka 26 ноября 2018, 21:16

      для него это что для нас рубль !

      1
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 26 ноября 2018, 19:35

      Нанял бы таксиста, дешевле.

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