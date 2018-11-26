Пике заплатит 48 тысяч за вождение с недействительным удостоверением

Защитник «Барселоны» Жерар Пике сегодня побывал в суде и признался в вождении автомобиля без баллов в правах [в Испании водительские удостоверения действуют по системе баллов, которые вычитаются за любые нарушения правил дорожного движения. Водитель, оставшийся без баллов, лишается водительских прав на шесть месяцев и должен пройти курс по правилам дорожного движения для их восстановления]. Футболист заплатит штраф в размере 48 тысяч евро.

В марте 2015 года 31-летний испанец уже был оштрафован на 10,5 тысячи евро за выговор двоим полицейским, которые оштрафовали его брата за то, что он оставил свой автомобиль плохо припаркованным.

В приговоре по этому делу судья раскритиковал Пике за его «уничижительное отношение [к сотрудникам правоохранительных органов] и словесную и жестовую агрессию».