«Челси» и «Арсенал» поспорят с «Зенитом» за Перейру

«Челси» и «Арсенал» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры.

Бразилец перешел в «МЮ» из молодежной команды «ПСВ Эйндховен» (U17) в 2012 году. В этом сезоне он провел за «Юнайтед» всего пять матчей во всех турнирах (170 минут в общей сложности), не отметившись результативными действиями.

Контракт 22-летнего футболиста с английским клубом истекает в июне 2019 года. «Манчестер Юнайтед» хочет продать его в январе за 10 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что Перейрой интересуется «Зенит».