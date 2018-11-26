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    «Челси» и «Арсенал» поспорят с «Зенитом» за Перейру

    «Челси» и «Арсенал» заинтересованы в подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры.

    Бразилец перешел в «МЮ» из молодежной команды «ПСВ Эйндховен» (U17) в 2012 году. В этом сезоне он провел за «Юнайтед» всего пять матчей во всех турнирах (170 минут в общей сложности), не отметившись результативными действиями.

    Контракт 22-летнего футболиста с английским клубом истекает в июне 2019 года. «Манчестер Юнайтед» хочет продать его в январе за 10 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось, что Перейрой интересуется «Зенит».

    Источник: The Sun

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    26.11.2018 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6463

      Ганнибал Лектор 26 ноября 2018, 22:01

      Похоже на бред. Не для этого подписывали Рибалту. За 10 лямов второсортного игрока умел подписывать и Корнеев.

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 26 ноября 2018, 21:04

      Так в январе с ним можно вести свободные переговоры, смысл его за 10 лямов покупать?!

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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 26 ноября 2018, 18:54

      Челси и Арсенал что за бред и без него у синих и канониров таких Перейр полно

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