Марадона ответил набором нечленораздельных звуков на вопрос журналиста

Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона не нашелся, что ответить на вопрос журналистов накануне ответного матча полуфинала плей-офф апертуры второго дивизиона Мексики против «Хуареса» (0:1).

«Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-Лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?» – спросили аргентинского специалиста перед началом встречи. Марадона вместо слов стал издавать какие-то нечленораздельные звуки, так и не дав в итоге никакого более-менее четкого ответа.

«Дорадос» победил «Хуарес» в первом матче со счетом 2:0 и в финале плей-офф теперь сыграет с «Атлетико Сан-Луис». Игры состоятся 29 ноября и 2 декабря.