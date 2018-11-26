Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марадона ответил набором нечленораздельных звуков на вопрос журналиста

    Главный тренер «Дорадос» Диего Марадона не нашелся, что ответить на вопрос журналистов накануне ответного матча полуфинала плей-офф апертуры второго дивизиона Мексики против «Хуареса» (0:1).

    «Приехав в Мексику, вы, наверное, стали чаще смотреть матчи MX-Лиги и немного сформировали представление о ней. Что бы вы могли сказать о ее уровне?» – спросили аргентинского специалиста перед началом встречи. Марадона вместо слов стал издавать какие-то нечленораздельные звуки, так и не дав в итоге никакого более-менее четкого ответа.

    «Дорадос» победил «Хуарес» в первом матче со счетом 2:0 и в финале плей-офф теперь сыграет с «Атлетико Сан-Луис». Игры состоятся 29 ноября и 2 декабря.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 11:09

      Дружба с наркотиками может плохо для него кончится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3509

      Fancyfall 26 ноября 2018, 21:39

      Марадона: вот и всё, что я об этом думаю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 26 ноября 2018, 21:10

      Жгёт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Tararambol 26 ноября 2018, 17:41

      Поржали спс, ну и чем закончилось то? Что за мода на полуновости?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 26 ноября 2018, 17:08

      Чувак опять под коксом)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 