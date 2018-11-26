ЦСКА представил ролик к матчу с «Викторией»: «Нападение одичаловых. Игра за престол»

ЦСКА выпустил видео к матчу пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией».

Ролик снят в стиле популярного американского сериала «Игра престолов».

Встреча между российским и чешским клубами пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» во вторник, 27 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.

После пяти игр ЦСКА набрал четыре очка и занимает третье место в группе G. «Виктория» замыкает турнирную таблицу, имея в активе один балл.