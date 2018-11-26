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    ЦСКА представил ролик к матчу с «Викторией»: «Нападение одичаловых. Игра за престол»

    ЦСКА выпустил видео к матчу пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Викторией».

    Ролик снят в стиле популярного американского сериала «Игра престолов».

    Встреча между российским и чешским клубами пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» во вторник, 27 ноября. Начало – в 20:55 по московскому времени.

    После пяти игр ЦСКА набрал четыре очка и занимает третье место в группе G. «Виктория» замыкает турнирную таблицу, имея в активе один балл.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Пресс-служба ПФК ЦСКА

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    26.11.2018 15:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +715

      Mario84 26 ноября 2018, 21:20

      Очень круто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +306

      Bobafett 26 ноября 2018, 19:36

      Необразованный бомбардир)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 26 ноября 2018, 17:57

      хахахахах , ну и блин как всегда топ, плюсик за такие видосы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar 26 ноября 2018, 17:56

      После 4 игр, а не после 5 игр

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 ноября 2018, 15:47

      А не в Лужниках? :-)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 26 ноября 2018, 21:18

      Должны в Лужниках. Ну, это Бомбардир.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 26 ноября 2018, 21:33

      Хорошо, что не на "Уэмбли"... Почти угадали! :-)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      саня ле 26 ноября 2018, 15:46

      да уж

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