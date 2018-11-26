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    Шляхтин: «Спартаку» же надо помогать, вот и не ставят пенальти в их ворота»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин считает неудовлетворительным судейство Владимира Москалева в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

    Во втором тайме при счете 1:0 в пользу самарской команды арбитр не назначил пенальти в ворота москвичей за игру рукой в своей штрафной нападающего Зе Луиша.

    «Судейство Москалева? «Спартаку же надо помогать, поэтому и не назначают пенальти в их ворота. Вот и все. Протест должен быть подан. Пусть это на совести Москалева будет.

    Мое мнение, что Москалеву вообще судить нельзя. Ребят очень жалко, они бились, а тут такой результат. Команда очень расстроена», – сказал Шляхтин.

    После 15-ти туров «Крылья Советов» набрали 14 очков и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Sport24

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    26.11.2018 13:55
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 ноября 2018, 22:29

      Кто этого Шляхтина слушать будет ?
      До этого хоть кого нибудь послушались ?
      Судейство дерьмо.Причём как в одну, так и в другую сторону.

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 26 ноября 2018, 19:25

      цитирую Погребняка)
      Спартак хорошо работает с судьями! этого у него не отнять) пи пи пи пи пи

      2
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      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > 28 ноября 2018, 16:19

      это полено играло в европе и не плохо играл! пока ты дома сидел и письку теребонькал! XD то что он потом решил с Динамо бабла поиметь это уже другое..... и это полено играя за Тосно оставил Спартак без кубка XD так что сиди и дальше онлайн перди! комнатный онлайн герой...........)

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > 29 ноября 2018, 20:51

      коммент выше прочитай , ты походу не вник XD

      1
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      Рейтинг: +121

      vog 26 ноября 2018, 17:10

      Ну так откажитесь от гола,забитого из офсайда...Ребят очень жалко, они бились...Да,бились так,что Башкирова надо было удалять еще в первом тайме.

      5
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 26 ноября 2018, 16:58

      кому-кому, а председателю совета директоров должно быть известно, что после драки у нас кулаками не машут, у нас чуть что, стулом по башке, оно и понятнее)) и подача протестов - дело совсем не выигрышное, г...но далеко не кинешь, а испачкаться - можно... утритесь там, г-н Шляхтин, и не кашляйте, Спартак победил заслуженно, а приедет в Самару весной - еще вам втащит штук 5, чтобы уж наверняка))

      5
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 ноября 2018, 16:21

      Спартак Зенит ЦСКА локомотив это команды свистульки. Спонсоры у них государство, работу судьям лает то же самое государство.

      -2
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 26 ноября 2018, 15:49

      Ошибся судья,такое в каждом туре не раз бывает.Каррера вот не ныл насчёт этого,мужик.Хотя у Спартака тоже очень часто бывает не ставят на точку.На Зе и Адриано очень часто фолят,судьи им жёлтые за симуляцию,а на просмотре видно,что это чистый пенальти Но эпизод заигран.Будут повторы , будет проще

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > алдан2014 26 ноября 2018, 18:22

      Это просто в порядке вещей, а вот как в ворота Спартака не поставили, то болтавни по неделю и разбирательств

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 > SaveAS 27 ноября 2018, 12:22

      Согласен с тобой полностью..

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 26 ноября 2018, 15:21

      начались бурления,еще до фамилии бы докопались,Москалев-Москва,да,судейство у нас хреновое,и пенальти ставить нужно было,но,сколько таких случаев было с Зенитом,ЦСКА?Зенит с Уралом так вообще откровенно тащили,а тут ошибся арбитр,и все,подсуживал,Спартаку помогают

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 ноября 2018, 15:09

      С этим спартаком нянчутся, как с дитём малым. Тоже мне бренд народный. Красно-белых самих то не тошнит от такой заботы и внимания?

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      Рейтинг: +3412

      APchelov > 26 ноября 2018, 18:07

      И от такой вони тоже тошнит )

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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 ноября 2018, 15:07

      Дело не в пенальти. Удивительно, что самарские смогли до спартаковской штрафной добираться при таком судействе.

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      Рейтинг: +2637

      Andrering87 26 ноября 2018, 14:54

      что теперь мусолить эту тему....Да был пенальти в ворота Спартака, но и крылья забили с положения вне игры....второго пенальти не было, так как фол был до штрафной и на повторе это было видно....удаление еще в первом тайме должно было быть у крыльев, только где оно....да и другие моменты были где крыльям везло....

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