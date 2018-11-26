Шляхтин: «Спартаку» же надо помогать, вот и не ставят пенальти в их ворота»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин считает неудовлетворительным судейство Владимира Москалева в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу самарской команды арбитр не назначил пенальти в ворота москвичей за игру рукой в своей штрафной нападающего Зе Луиша.

«Судейство Москалева? «Спартаку же надо помогать, поэтому и не назначают пенальти в их ворота. Вот и все. Протест должен быть подан. Пусть это на совести Москалева будет.

Мое мнение, что Москалеву вообще судить нельзя. Ребят очень жалко, они бились, а тут такой результат. Команда очень расстроена», – сказал Шляхтин.

После 15-ти туров «Крылья Советов» набрали 14 очков и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги.