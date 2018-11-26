Дело Аленичева рассмотрят 26 декабря. Судья – Черданцев

Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на алкогольное опьянение 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на официальном сайте мировой юстиции Красноярского края.

Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД в субботу, 17 ноября, по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Специалист отказался от прохождения медицинского освидетельствования [отказ от данной процедуры предполагает такие же санкции, как и вождение в нетрезвом виде, – лишение прав и штраф].

Сам Аленичев после инцидента заявил, что в тот вечер пил лишь безалкогольное пиво, а его задержание ГИБДД – чья-то специально спланированная акция.

Дело будет рассмотрено 26 декабря в 10:30 (6:30 по московскому времени) судьей Алексеем Черданцевым.

«Пока мне неизвестно об этом [о дате суда и участии юристов клуба в нем]. Команда получила два дня выходных после победы над московским «Динамо». Дмитрий Анатольевич находится в Москве», – сказал пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис, добавив, что Аленичев будет в Красноярске во вторник.