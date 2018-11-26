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    Дело Аленичева рассмотрят 26 декабря. Судья – Черданцев

    Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на алкогольное опьянение 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на официальном сайте мировой юстиции Красноярского края.

    Аленичев был задержан сотрудниками ГИБДД в субботу, 17 ноября, по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Специалист отказался от прохождения медицинского освидетельствования [отказ от данной процедуры предполагает такие же санкции, как и вождение в нетрезвом виде, – лишение прав и штраф].

    Сам Аленичев после инцидента заявил, что в тот вечер пил лишь безалкогольное пиво, а его задержание ГИБДД – чья-то специально спланированная акция.

    Дело будет рассмотрено 26 декабря в 10:30 (6:30 по московскому времени) судьей Алексеем Черданцевым.

    «Пока мне неизвестно об этом [о дате суда и участии юристов клуба в нем]. Команда получила два дня выходных после победы над московским «Динамо». Дмитрий Анатольевич находится в Москве», – сказал пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис, добавив, что Аленичев будет в Красноярске во вторник.

    Источник: ТАСС

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    26.11.2018 12:29
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 ноября 2018, 13:44

      Редакторы , не пишите такое сюда. Не кого не касается его личная жизнь. Та и правды вы не знаете. Не чего исполнять чужой заказ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 26 ноября 2018, 13:35

      дима втихушку побухивает

      0
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      ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ > серега кашин 26 ноября 2018, 13:44

      Тебя ****

      1
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