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    Чалов и Панченко – лучшие по ударам за матч в первом круге РПЛ

    В прошедшее воскресенье завершился первый круг чемпионата России.

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Динамо» Кирилл Панченко стали лучшими по количеству ударов за матч. За первый круг чемпионата России каждый из них нанес по 3,5 удара за матч. Они разделили между собой первое и второе места этого рейтинга.

    На третьей строчке расположился нападающий «Краснодара» Ари. На счету бразильца 3,1 удара за игру в первом круге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2018 10:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 17:14

      Каждый по своему хорош ,вот только Панченко надо по работать над эффективностью своих ударов.

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 26 ноября 2018, 14:49

      Больше всех - это не лучшие. Это просто больше всех. Вот у Чалова 9 голов. Это значит, что он не просто лупил по мячу, когда тот мимо него катился, а старался в ворота попадать. У Ари 6 голов, тоже понятно более или менее. А где там Панченко?

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      Рейтинг: +1351

      15112007 26 ноября 2018, 11:38

      Красавцы пацаны!

      Панченко все ещё хочется называть пацаном, уж извините

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      Рейтинг: +25044

      bset 26 ноября 2018, 11:13

      Бомбардировские журналюхи растут на глазах. Раньше новости и интервью сторонних ресурсов разбивали на части и постили в течение дня. А теперь свою же новость разбивают на части. Молодцы, растете.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 ноября 2018, 11:00

      замечательно! Только,в составе сборной выходит Ари,а товарищ Панченко,вообще не вызывается. Следовательно,данная статистика,на фиг,никому не нужна...

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