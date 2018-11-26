Чалов и Панченко – лучшие по ударам за матч в первом круге РПЛ

В прошедшее воскресенье завершился первый круг чемпионата России.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард «Динамо» Кирилл Панченко стали лучшими по количеству ударов за матч. За первый круг чемпионата России каждый из них нанес по 3,5 удара за матч. Они разделили между собой первое и второе места этого рейтинга.

На третьей строчке расположился нападающий «Краснодара» Ари. На счету бразильца 3,1 удара за игру в первом круге.