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    Ерохин провел весь матч с «Ростовом» с травмой

    Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, рассказала, что ее муж провел матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» с травмой. Хавбек стал автором одного из голов своей команды в этой встрече.

    «Сашу с голом, уже 5-й в чемпионате! Дальше больше!!! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол! Всем сердцем люблю «Ростов» и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой «Зениту» нужна была только победа!» – написала Вероника в инстаграме.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» завершился со счетом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. «Ростов» с 23 очками занимает пятое место.

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    Источник: Инстаграм Вероники Ерохиной

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    26.11.2018 09:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:33

      Когда в семье такая поддержка и играть приятно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 26 ноября 2018, 15:56

      У меня не мало претензий к Ерохину в части техники, но воли к победе ему не занимать. Тут я снимаю шляпу. Вчера гол забил ударом в одно касание на радость Геннадию Сергеичу. Авось травму не усугубит до зимнего перерыва, а там, чтобы вылечили и весной был в строю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 ноября 2018, 13:52

      Молодец -- с характером !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 ноября 2018, 13:32

      сашка мужик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 26 ноября 2018, 11:37

      Любит она Ростов.Все вы продажные!!!!!

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 26 ноября 2018, 10:15

      Ух ты )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 ноября 2018, 09:22

      Сашка мужик. Видно было, как тяжело ему последние игры даются, но свой гол забил, молодец!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 09:14

      До перерыва немного осталось, а там можно будет отдохнуть и залечивать травмы.

      5
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