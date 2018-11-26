Ерохин провел весь матч с «Ростовом» с травмой

Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, рассказала, что ее муж провел матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом» с травмой. Хавбек стал автором одного из голов своей команды в этой встрече.

«Сашу с голом, уже 5-й в чемпионате! Дальше больше!!! Удивляюсь тебе, как с травмой можно играть всю игру, еще и забить гол! Всем сердцем люблю «Ростов» и ростовских болельщиков, но сегодня была важная игра, в которой «Зениту» нужна была только победа!» – написала Вероника в инстаграме.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» завершился со счетом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. «Ростов» с 23 очками занимает пятое место.