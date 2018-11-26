Алексей Миранчук: «Глупо было бы сказать, что сезон для сборной России выдался плохим»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук подвел итоги уходящего года для национальной команды.

Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, но не смогла добиться повышения в Лиге наций.

– В игре против Германии вы вышли в основном составе сборной впервые после чемпионата мира 2018. Насколько сложно находиться в составе национальной команды, но не появляться на поле?

– Конечно, любому футболисту хочется как можно больше играть и помогать команде именно на футбольном поле. Но я прекрасно понимаю ситуацию. У команды есть тренер, который определяет состав, а дело футболиста – работать и по максимуму выкладываться на каждой тренировке. Нужно ждать своего шанса и пытаться доказать наставнику, что на тебя можно положиться.

– Как вы в целом оцениваете 2018 год для сборной России?

– Глупо было бы сказать, что этот сезон для нас выдался плохим. Конечно, мы все максималисты, и всегда хочется большего, но в то же время надо быть реалистами и понимать, что национальная команда немало добилась за этот сезон. Сборная достигла неплохого результата на домашнем чемпионате мира, болельщики повернулись к нам лицом, многие полюбили футбол, объединились вокруг команды. Наверное, во многом это и было нашей главной задачей.

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.