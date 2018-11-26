Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алексей Миранчук: «Глупо было бы сказать, что сезон для сборной России выдался плохим»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук подвел итоги уходящего года для национальной команды.

    Сборная России вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018, но не смогла добиться повышения в Лиге наций.

    – В игре против Германии вы вышли в основном составе сборной впервые после чемпионата мира 2018. Насколько сложно находиться в составе национальной команды, но не появляться на поле?

    – Конечно, любому футболисту хочется как можно больше играть и помогать команде именно на футбольном поле. Но я прекрасно понимаю ситуацию. У команды есть тренер, который определяет состав, а дело футболиста – работать и по максимуму выкладываться на каждой тренировке. Нужно ждать своего шанса и пытаться доказать наставнику, что на тебя можно положиться.

    – Как вы в целом оцениваете 2018 год для сборной России?

    – Глупо было бы сказать, что этот сезон для нас выдался плохим. Конечно, мы все максималисты, и всегда хочется большего, но в то же время надо быть реалистами и понимать, что национальная команда немало добилась за этот сезон. Сборная достигла неплохого результата на домашнем чемпионате мира, болельщики повернулись к нам лицом, многие полюбили футбол, объединились вокруг команды. Наверное, во многом это и было нашей главной задачей.

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2018 07:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 ноября 2018, 13:32

      Лёша в последнее время стал много разговаривать, я бы даже сказал, молоть всякую чушь! Лучше бы работал над приёмом мяча, чем давал интервью и рисовался в разного рода публикациях!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 26 ноября 2018, 11:43

      От Миранчука в сборной ждали куда большего.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 09:01

      Уж точно не сопливым выдался сезон для сборной по результату. Но много есть вопросов по игре...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 26 ноября 2018, 07:53

      С вашей точки зрения всё сложилось не плохо. Не даром вы себе лавров навесили.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 