Шишкин – после первого круга: «Краснодар» ждут великие дела»

Ничего не скажешь ,Краснодар показывает красивую игру.
Защитник «Краснодара» Роман Шишкин опубликовал фото из ресторана, где его команда праздновала завершение первого круга чемпионата России и победу над тульским «Арсеналом».
«Нас ждут великие дела», — написал Шишкин.
Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Арсенал» завершился со счетом 3:0. После первого круга «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, отставая от «Зенита» на пять очков.
Самый эффективный игрок РПЛ. Он играет по 17 минут и постоянно забивает