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    Шишкин – после первого круга: «Краснодар» ждут великие дела»

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин опубликовал фото из ресторана, где его команда праздновала завершение первого круга чемпионата России и победу над тульским «Арсеналом».

    «Нас ждут великие дела», — написал Шишкин.

    Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Арсенал» завершился со счетом 3:0. После первого круга «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, отставая от «Зенита» на пять очков.

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    Публикация от text (@shish49)

    Самый эффективный игрок РПЛ. Он играет по 17 минут и постоянно забивает

    Источник: Инстаграм Романа Шишкина

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    26.11.2018 07:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 16:14

      Ничего не скажешь ,Краснодар показывает красивую игру.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 ноября 2018, 10:05

      желаю этому клубу успеха,стабильности,фееричности... чтобы краснодар стал лидером европейского и российского футбола.. спасибо галицкому

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:56

      Великие дела не в кабаках вершатся. Хотя некоторые и там их могут сотворить...

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