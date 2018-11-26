Шишкин – после первого круга: «Краснодар» ждут великие дела»

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин опубликовал фото из ресторана, где его команда праздновала завершение первого круга чемпионата России и победу над тульским «Арсеналом».

«Нас ждут великие дела», — написал Шишкин.

Матч 15-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Арсенал» завершился со счетом 3:0. После первого круга «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ второе место, отставая от «Зенита» на пять очков.

text text text Публикация от text (@shish49) 25 Ноя 2018 в 12:09 PST

Самый эффективный игрок РПЛ. Он играет по 17 минут и постоянно забивает