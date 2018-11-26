Вальверде: «Мы ожидаем от Дембеле намного большего»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об игре форварда Усмане Дембеле в матче с «Атлетико» (1:1).

«Дембеле – великолепный игрок. У него много достоинств, он забивает. У команды должны быть специалисты во всем.

Наши вингеры должны рисковать, играть с энтузиазмом и демонстрировать желание обороняться. У Дембеле есть уверенность, игра обеими ногами придает уверенность.

Временами все говорят о нем, мы надеемся, что он сможет дать нам многое. Получит ли он больше игрового времени, зависит от него – от того, что он покажет на тренировках. Он помог нам, и мы ожидаем намного большего от него, потому что он очень талантливый игрок», – сказал Вальверде.

В текущем сезоне Примеры Дембеле сыграл в 12 матчах и забил пять голов. В Лиге чемпионов он провел два матча и забил один гол.