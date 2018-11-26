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    Вальверде: «Мы ожидаем от Дембеле намного большего»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением об игре форварда Усмане Дембеле в матче с «Атлетико» (1:1).

    «Дембеле – великолепный игрок. У него много достоинств, он забивает. У команды должны быть специалисты во всем.

    Наши вингеры должны рисковать, играть с энтузиазмом и демонстрировать желание обороняться. У Дембеле есть уверенность, игра обеими ногами придает уверенность.

    Временами все говорят о нем, мы надеемся, что он сможет дать нам многое. Получит ли он больше игрового времени, зависит от него – от того, что он покажет на тренировках. Он помог нам, и мы ожидаем намного большего от него, потому что он очень талантливый игрок», – сказал Вальверде.

    В текущем сезоне Примеры Дембеле сыграл в 12 матчах и забил пять голов. В Лиге чемпионов он провел два матча и забил один гол.

    Источник: Football Espana

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    26.11.2018 01:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 26 ноября 2018, 17:06

      Не только господин Вальверде ждёт большего от Дембеле.как этого я жду,кто бы знал...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 08:17

      Тренировки не игра, а упражнения в большей степени. Ты доверяй ему и давай больше игрового времени на футбольном поле, тогда и пользы буде больше и голов...

      0
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