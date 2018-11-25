Нападающий «Зенита» Роберт Мак прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

– Думаю, мы начали очень хорошо с самых первых минут. Мы забили быстрый гол, после чего контролировали ход игры. У «Ростова» было несколько шансов, но в целом мы сыграли один из лучших матчей за последнее время и очень рады.

– Несколько слов о вашей позиции на поле…

– Это было странно. На неделе тренер сказал мне, что хочет попробовать меня слева. Думаю, это хорошо сработало, я старался показать лучшее, на что способен, как в обороне, так и в атаке.

– Но вы чувствовали себя комфортно?

– Это не моя позиция, но, как я уже сказал, пытался показать свои лучшие качества на поле, чтобы помочь команде. Очень счастлив, что мы победили. Самое важное, что «Зенит» забил дважды и снова выиграл. В четверг нам предстоит другой важный матч, нужно продолжать.