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    Мак – после победы над «Ростовом»: «Мы сыграли один из лучших матчей за последнее время»

    Нападающий «Зенита» Роберт Мак прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

    – Думаю, мы начали очень хорошо с самых первых минут. Мы забили быстрый гол, после чего контролировали ход игры. У «Ростова» было несколько шансов, но в целом мы сыграли один из лучших матчей за последнее время и очень рады.

    – Несколько слов о вашей позиции на поле…

    – Это было странно. На неделе тренер сказал мне, что хочет попробовать меня слева. Думаю, это хорошо сработало, я старался показать лучшее, на что способен, как в обороне, так и в атаке.

    – Но вы чувствовали себя комфортно?

    – Это не моя позиция, но, как я уже сказал, пытался показать свои лучшие качества на поле, чтобы помочь команде. Очень счастлив, что мы победили. Самое важное, что «Зенит» забил дважды и снова выиграл. В четверг нам предстоит другой важный матч, нужно продолжать.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2018 23:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 ноября 2018, 15:03

      игра кусок дерьма.это не Зенит,а Уфа б л я ть!

      0
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 26 ноября 2018, 06:44

      Ну если только судить по первым 15 - 20 минутам , то соглашусь , а остальное под большим вопросом .

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 26 ноября 2018, 01:10

      Зенит контролировал ход игры? Смешно.)))

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 26 ноября 2018, 00:36

      Это Ростов сыграл хреново..

      3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 26 ноября 2018, 00:36

      случайно выиграли?)))

      0
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      Рейтинг: +1495

      Урия Гип 26 ноября 2018, 00:24

      Неплохо сыграли. С победой!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 00:08

      С "Ростовм" это в какой-то степени сработало и первые 15 минут удались по игре и результату. Но потом всё пошло по накатанной, как уже мы привыкли видеть игру "Зенита".

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