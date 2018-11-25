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    Ещенко: «Поддерживаем Глушакова как можем, чтобы не отчаивался»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) рассказал о психологическом состоянии полузащитника Дениса Глушакова.

    «Много разных болельщиков, кто-то доволен, кто-то нет. Результатами команды футболисты тоже недовольны, но мы же не специально берем и проигрываем. Бывают спады, нам нужно переломить ход событий и если вновь будем выигрывать, то болельщики будут нас поддерживать.

    Глушаков? Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет – со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем как можем, чтобы не отчаивался», – сказал Ещенко.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2018 22:45
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 26 ноября 2018, 15:42

      Правильно ,любому человеку будет тяжело, попади он в такую ситуацию какая сейчас у Глушакова. Но почему то Зобнин или Джикия в подобную историю не попали ,да и другие игроки Спартака. Поэтому во многом виноват сам Глушаков. Своими действиями он потерял доверие у многих болельщиков команды. Своей игрой в ключевых матчах он должен вернуть это доверие. Если только новый тренер будет рассчитывать на него.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 ноября 2018, 13:41

      хах, да я думаю, он-то не расстраивается...его больше бабло волнует, которое жена требует

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 26 ноября 2018, 09:22

      если ты хочешь быть доволен результатами команды на самом деле-уйди из команды и забери с собой ушлёпков-заговорщиков.только так,не иначе

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      Рейтинг: 0

      AK-85 > Каратель 26 ноября 2018, 09:42

      Буду доволен, если ушлепки, ставящие себя выше команды, выбравшей себе капитана, покинут команду.

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > AK-85 26 ноября 2018, 10:31

      Дядько, поставлю тебе плюсик. Ты такой конченый дурко, что надо тебя поддержать чутка. Хучь, ты и не отчаиваешься.
      А для более вменяемых ремарка: команда играет для зрителей. Исключительно - только так. И именно зрителям определять - кому аплодировать, а кому кричать "Пшел на...й, гнида".
      Что касается Ещенко, то какие к нему претензии? Обычный глуповатый мужик. Которому свезло стать футболистом. Он и старается. Боец и трудяга. Хотя, и тупой. А Глушак совсем из другого теста сделан. Проходимец и пройдоха. Вот, многим и не нравится присутствие в команде данного хмыря. Убирать его Кононову, все равно, придется. Причем, достаточно скоро.

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > AK-85 26 ноября 2018, 13:47

      кто ты,троль-обелитель?кто тебе платит?

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      Рейтинг: +3438

      violator20 26 ноября 2018, 06:00

      Глушакова большинство болельщиков Спартака уже не приемлет в команде. Наилучший вариант для него, это уйти в зимнее трансферное окно.Это будет самая большая радость за последнее время.

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      Рейтинг: 0

      AK-85 > violator20 26 ноября 2018, 09:51

      Не надо считать себя большинством, адекватное большинство спокойно поддерживает команду. Вы просто заметнее. Впрочем, стоит вашим "лидерам" изменить отношение к Глушакову и Со, так и ваше "большинство" переметнется за ним.

      -1
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > AK-85 26 ноября 2018, 13:49

      переметнутся можешь только такая прАститутка как ты,денег дадут и переметнёшься статейки крапать в другом направлении

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 26 ноября 2018, 05:52

      Вот и правильно!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 ноября 2018, 05:04

      Бухает наверное.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 26 ноября 2018, 00:47

      Журналисты, никому кроме как Ещенко вы, конечно, не могли задать вопрос об отношении команды к Глушакову.

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      Рейтинг: 0

      AK-85 > Вомбат 26 ноября 2018, 09:52

      Конечно, Ещенко же выбрал капитана...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 ноября 2018, 23:23

      Ещё сходите ему сопли подотрите.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 25 ноября 2018, 23:05

      Да ты и сам не в большом почете.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 22:55

      Ещенко зовут Андрей, а папу его звали Олег. Сегодня на новостной ленте столько ляпов, что же будет в понедельник ?...

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 22:57

      Грустят перед понедельником модераторы сайта. ))))))))))))))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 25 ноября 2018, 23:01

      Да фиг их знает. Если боты инетовские пишут, это одно, а если набрали ЕГЭисток с улицы, так пусть хоть собеседование проводят...

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:03

      Таки и проводят.
      Собеседование.
      С ботами-ЕГЭистками "с улицы"! ))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 25 ноября 2018, 23:06

      Да они сами зачёт не получат ни по русскому языку, ни по футболу, судя по их статьям и посиделкам...

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:09

      Как мне здесь на сайте ответил один "фантик" на замечание писать грамотнее, а то ничего не разберёшь и смысла не понимаешь поста, "а в инете демократия - пиши как хочешь." ))))))))))))) (((((((((((((

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 25 ноября 2018, 23:14

      Под такой "демократией" все эти митрофанушки прячут свою безграмотность и дремучесть как в грамматике, так и в не знании и не понимании футбола.

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:17

      Естественно.
      Но ИМ об ЭТОМ по-другому говорят.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 25 ноября 2018, 23:18

      Да бог с ними. К сожалению, таких всюду и на каждом сайте с избытком.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > 22 raza chemp 26 ноября 2018, 22:19

      Ссылочку можно на этот портал??

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