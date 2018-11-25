Ещенко: «Поддерживаем Глушакова как можем, чтобы не отчаивался»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1) рассказал о психологическом состоянии полузащитника Дениса Глушакова.

«Много разных болельщиков, кто-то доволен, кто-то нет. Результатами команды футболисты тоже недовольны, но мы же не специально берем и проигрываем. Бывают спады, нам нужно переломить ход событий и если вновь будем выигрывать, то болельщики будут нас поддерживать.

Глушаков? Любому человеку будет тяжело, когда такое давление идет – со стороны болельщиков, прессы, личной жизни… Поэтому мы его поддерживаем как можем, чтобы не отчаивался», – сказал Ещенко.

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