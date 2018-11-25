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    Ари – о натурализованных футболистах в сборной: «Не знаю, хорошо это или плохо»

    Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о вызове в сборную России. Футболист дебютировал за сборную 16 ноября в товарищеском матче против Германии (0:3).

    – Как встретили вас в сборной России?

    – В сборной прекрасная атмосфера, как и в «Краснодаре». Меня прекрасно встретили. К тому же со многими ребятами я был хорошо знаком. Конечно, в клубе мы все уже сыграны. В сборной было тяжело войти в игру. Но при этом я всем доволен и горю желанием играть за национальную команду России дальше.

    – Что скажете о главном тренере сборной?

    – Это сильный и решительный специалист. Благодарен ему за отношение ко мне. Благодарен за то, что он обратил на меня внимание.

    – Что вы можете сказать тем, кто недоволен обилием бразильцев в сборной?

    – Если эти футболисты неплохо играют, если они долго жили в России и имеют паспорт, то почему бы им не играть за сборную? Не знаю, хорошо ли или плохо, если за сборную играют натурализованные футболисты.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2018 21:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 25 ноября 2018, 23:26

      если они долго жили в России и имеют паспорт, то почему бы им не играть за сборную?
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Этим всё и сказано - в нашем футболе главное - ПАСПОРТ. Что во внутреннем чемпионате, что в сборной.
      Может скоро введут лимит на легионеров в сборной России???)))

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 ноября 2018, 22:21

      у нас хорошо только фернандес.... остальные - х...я

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 25 ноября 2018, 22:15

      Пусть играют,коли своих не воспитали.

      3
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      Рейтинг: +12163

      BRO_football 25 ноября 2018, 22:09

      Хорошо. Сейчас у всех стран Европы в порядке вещей натурализировать футболистов, кроме откровенно слабых сборных, типа Сан-Марино или Лихтенштейна. Просто сейчас Ари нужно как можно скорее начать забивать голы, тем самым показывая болельщикам, что он действительно полезен для России. И тогда все быстренько в скором времени забудут про его национальность.
      То же самое случилось и с Фернандесом. Все его уже начали называть своим, русским парнем, только потому что он отлично отрабатывает на своём фланге и даже вытаскивает матчи сборной России.
      Хотя всем наплевать на то, что Фернандес за 6 лет нахождения в России на русском языке выучил только "Спасибо" и "Пожалуйста", тогда как Ари уже даёт разумные интервью на русском языке.

      1
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      Рейтинг: +128

      ParadoO > BRO_football 26 ноября 2018, 06:54

      Полностью согласен!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 21:46

      Однозначно плохо. лысый берет любую шваль, лишь бы бы натурализованным. Отсюда и рекордсмен по поражениям.

      2
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > prezent2017 25 ноября 2018, 22:12

      Ни хрена ты в футболе не понимаешь! В таких играх счет не главное.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > sochi-2013 25 ноября 2018, 23:10

      А ты понимаешь? Ари - полный ноль, Нойштеттер позорина, только Фернандес и Рауш на средний уровень тянут. Не ищет лфысый в нашем чемпионате, ну гонор ему не позволяет. Гнать нао!

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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > prezent2017 26 ноября 2018, 00:18

      ты может какой-то другой футбол смотришь? Сам был против Черчесова (но никогда не пытался его оскорблять), только он не один сборной руководит. Все слепые и не видят наших Месси(й) и Роналду(в)? Где они?

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