Ари – о натурализованных футболистах в сборной: «Не знаю, хорошо это или плохо»

Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о вызове в сборную России. Футболист дебютировал за сборную 16 ноября в товарищеском матче против Германии (0:3).

– Как встретили вас в сборной России?

– В сборной прекрасная атмосфера, как и в «Краснодаре». Меня прекрасно встретили. К тому же со многими ребятами я был хорошо знаком. Конечно, в клубе мы все уже сыграны. В сборной было тяжело войти в игру. Но при этом я всем доволен и горю желанием играть за национальную команду России дальше.

– Что скажете о главном тренере сборной?

– Это сильный и решительный специалист. Благодарен ему за отношение ко мне. Благодарен за то, что он обратил на меня внимание.

– Что вы можете сказать тем, кто недоволен обилием бразильцев в сборной?

– Если эти футболисты неплохо играют, если они долго жили в России и имеют паспорт, то почему бы им не играть за сборную? Не знаю, хорошо ли или плохо, если за сборную играют натурализованные футболисты.