Ари – о натурализованных футболистах в сборной: «Не знаю, хорошо это или плохо»

если они долго жили в России и имеют паспорт, то почему бы им не играть за сборную?
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Этим всё и сказано - в нашем футболе главное - ПАСПОРТ. Что во внутреннем чемпионате, что в сборной.
Может скоро введут лимит на легионеров в сборной России???)))
Нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о вызове в сборную России. Футболист дебютировал за сборную 16 ноября в товарищеском матче против Германии (0:3).
– Как встретили вас в сборной России?
– В сборной прекрасная атмосфера, как и в «Краснодаре». Меня прекрасно встретили. К тому же со многими ребятами я был хорошо знаком. Конечно, в клубе мы все уже сыграны. В сборной было тяжело войти в игру. Но при этом я всем доволен и горю желанием играть за национальную команду России дальше.
– Что скажете о главном тренере сборной?
– Это сильный и решительный специалист. Благодарен ему за отношение ко мне. Благодарен за то, что он обратил на меня внимание.
– Что вы можете сказать тем, кто недоволен обилием бразильцев в сборной?
– Если эти футболисты неплохо играют, если они долго жили в России и имеют паспорт, то почему бы им не играть за сборную? Не знаю, хорошо ли или плохо, если за сборную играют натурализованные футболисты.