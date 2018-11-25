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    Азар – о поражении от «Тоттенхэма»: «Вся команда играла плохо»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:3).

    «Мы не провели хороший матч, все это видели. Мы очень плохо начали матч, быстро пропустили два гола. Когда вы проигрываете 0:2 против такой команды, сложно отыграться. Мы попытались, но это было недостаточно.

    Дело не только в пенальти, вся команда играла плохо. У них есть топовые игроки, они хорошая команда, мы видели это в прошлом году на «Стэмфорд Бридж». Мы расстроились, но нам нужно вернуться на поле, усердно работать и выигрывать», – сказал Азар.

    «Челси» с 28-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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    25.11.2018 20:00
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