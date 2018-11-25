Кононов: «Были хорошие моменты. Первая победа – всегда тяжелая, я очень рад»

Sports.ru опубликовал интервью Олега Кононова после первой победы в должности главного тренера «Спартака».

В эфире «Матч Премьер» специалист подвел итог встречи 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

– После матча поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть и в дальнейшем.

Не могу сказать, что были провалы, но надо улучшать игру еще, конечно. Это в первую очередь. Первая победа – она всегда тяжелая, я очень рад.

– Были моменты по ходу матча, когда вы уже мысленно приготовились к тому, что первая игра все-таки закончится поражением и надо будет дальше двигаться через эту сложность?

– Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Сегодня в игре, конечно, я верил только в победу. Так получилось, что мы ее добились.

– Мы видели удачные замены, которые вы сделали: выход Мельгарехо, Попова – эти футболисты поучаствовали в голевых атаках. Предполагался их выход или это ситуативное решение?

– Ну как ситуативное? Конечно, предполагалось. Все-таки у нас достаточно хорошая скамейка запасных, которая была сегодня.

Хочу еще раз подчеркнуть, что говорил до игры: я во всех игроках уверен, верю в них. Любой из них может выходить в стартовом составе.

Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы