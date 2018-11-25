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    Кононов: «Были хорошие моменты. Первая победа – всегда тяжелая, я очень рад»

    Sports.ru опубликовал интервью Олега Кононова после первой победы в должности главного тренера «Спартака».

    В эфире «Матч Премьер» специалист подвел итог встречи 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1).

    – После матча поблагодарил всех с победой. Считаю, неплохая игра. Были хорошие моменты, которые нам бы хотелось видеть и в дальнейшем.

    Не могу сказать, что были провалы, но надо улучшать игру еще, конечно. Это в первую очередь. Первая победа – она всегда тяжелая, я очень рад.

    – Были моменты по ходу матча, когда вы уже мысленно приготовились к тому, что первая игра все-таки закончится поражением и надо будет дальше двигаться через эту сложность?

    – Сам по себе я человек позитивный и всегда верю только в лучшее. Сегодня в игре, конечно, я верил только в победу. Так получилось, что мы ее добились.

    – Мы видели удачные замены, которые вы сделали: выход Мельгарехо, Попова – эти футболисты поучаствовали в голевых атаках. Предполагался их выход или это ситуативное решение?

    – Ну как ситуативное? Конечно, предполагалось. Все-таки у нас достаточно хорошая скамейка запасных, которая была сегодня.

    Хочу еще раз подчеркнуть, что говорил до игры: я во всех игроках уверен, верю в них. Любой из них может выходить в стартовом составе.

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: Sports.ru

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    25.11.2018 16:46
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +14

      SeraffimS 26 ноября 2018, 00:37

      В целом игра понравилась, поменьше бы брака в передачах и все будет нормально. Результат закономерен, жаль Романа Зобнина.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 ноября 2018, 18:40

      скорее бы уже Жигу вышел в оборону тревожно как то в защите

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 18:04

      Трудная победа. Если в нападении сыграли достойно ,то в обороне наделали ошибок. Нет еще уверенности в своих действиях. Слабовата функциональная подготовка. Над этим надо работать.

      8
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 25 ноября 2018, 17:49

      Руины конечно тяжко разгребать, но все равно придется!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 25 ноября 2018, 17:14

      После пропущенного гола опять ёкнуло...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 25 ноября 2018, 17:11

      Поздравляю Кононова, всех игроков и болельщиков с победой.
      Наконец-то три гола с игры. :-)))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2744

      a_who 25 ноября 2018, 17:05

      Первый блин не комом ! спокойненько так двигаться вперед. Удача будет за нами !

      6
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    • ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun 25 ноября 2018, 17:02

      Проблем пока море. Одна из постоянных - это странно плохая физическая форма игроков. Примерно с 70-й минуты игроки еле двигались по полю, с трудом переставляя ноги, а игра ведь длится все 90. Но, как говорится, лиха беда начало. Работы тренеру предстоит много и главное игрокам дан позитивный импульс.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 16:57

      Победа закономерная, но радости большой пока нет.
      Работы предстоит не початый край.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары > sssrspartak 25 ноября 2018, 18:27

      Жду этого часа с нетерпением.

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 25 ноября 2018, 16:52

      Поздравляем! С большим напрягом ждём игры с сильной командой.

      6
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