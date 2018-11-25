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    Уткин назвал свою тройку лучших футболистов России-2018

    Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин поделился мнением о лучших игроках России в текущем году. Еженедельник «Футбол» выдает соответствующую награду на основе голосов журналистов.

    «Футболист года скоро будет определен. Я, как правило, мучаюсь. Но в этом году все просто. Конечно, Дзюба.

    Мне не нравится этот парень, и, конечно, сейчас его окружает нормальная фан-истерия. Но истерия – норма в той истории, главным персонажем которой он стал в этом году. Кроме того, журналисту несложно отделить суть происходящего от красивого вихря окружающих его наносных событий. Потому что наша журдеятельность часто этот вихрь и создает.

    А то, что Дзюба мало мне приятен как личность и представляется мне довольно примитивным игроком лишь подчеркивает, как высоко он прыгнул в этом году.
    Не самый умелый, не самый талантливый, совсем некрасивый и уж никак его умницей не назовешь – тем круче. Это его год, и его успех в полной мере оценивается другими категориями: он оказался самым нужным, самым уместным и, как ни странно, самым искренним.

    В истории сборной России на чемпионате мира нет ничего тайного или скрытого, и чудесного, в общем-то, тоже. Эту историю не рассказать, в ней нет тайны.
    Ее можно было только прожить. Нервами наружу, без кожи, простецки, не морща лоб. Дзюба это даже не то чтоб смог – он для этого идеально подошел.
    Как хересный уксус в овощном салате. Раскрыл, казалось бы, нехитрое и известное, но до дна. Его и много-то не надо (это я об уксусе).

    Дзюба – игрок года, потому что без него все было бы совсем не так.

    Вторым я назвал, конечно, Игоря Акинфеева. Свою ровную карьеру он сумел привести к взлету уже не в лучшем возрасте, в самый нужный момент. Только от него требовалось продемонстрировать свой высокий личный класс. И он справился.

    Признаюсь, меня это лично очень впечатлило. Я боялся за Игоря, боялся потому, что в последние годы он довольно часто допускал трудно объяснимые ошибки в самый ответственный момент. Мне казалось, что наступила пресловутая «усталость металла». Как сладко было ошибиться!

    И третьим я назвал Марио Фернандеса. Пожалуй, самый качественный футболист сборной России в поле. Символично и в духе времени, что он натурализованный легионер. И, конечно, самый незабываемый момент в чемпионате – камбэк в дополнительное время с хорватами! Ничего круче, чем камбэк в овертайме, по-моему, не бывает. Такая редкость, и такой гол прекрасный; он увенчал для меня чемпионат мира»,

    Источник: Телеграм журналиста Василия Уткина

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    25.11.2018 13:50
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1390

      Taps 25 ноября 2018, 18:29

      Не самый умелый, не самый талантливый, совсем некрасивый и уж никак его умницей не назовешь – это гнусный жирный Уткин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 ноября 2018, 17:55

      А Чалов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 ноября 2018, 16:46

      мнение уточки никого не интересует

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 ноября 2018, 16:36

      Акинфеев, Зобнин, любой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2744

      a_who 25 ноября 2018, 16:33

      Дзюба, Зобнин , Гадзинский.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 25 ноября 2018, 16:27

      Нормальная оценка.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 15:57

      Утку ко спрашивал? Он что, авторитет?

      0
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      Рейтинг: +1488

      balam 25 ноября 2018, 15:45

      Жиробас удивил. может,когда хочет. еще бы Зобнина куда-нибудь включить. а удивили реально многие. например Кутепов

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 25 ноября 2018, 15:09

      Пожалуй.

      0
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 25 ноября 2018, 15:01

      Да, Уткин, проговорился ты. Совсем некрасивый для тебя, значит, Артем Дзюба. Короче, противный. Постепенно становится понятно почему Д. ушел из Спартака.

      0
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