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    Ломовицкий, Глушаков и Ребров – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 15-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Ребров, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Ломовицкий, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Тигиев, Самараджич, Рохель, Башкиров, Антон, Яковлев, Корниленко, Канунников, Шейдаев.

    Матч пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    25.11.2018 12:54
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +75

      FCSM555 25 ноября 2018, 18:17

      вот и доказательство того что эту говёную фратрию ни кто не слушает и слушать не будет(и правильно делают) глушаков в составе так что отдыхайте клоуны. кононов молодец делает так как считает нужным и не слушает этих псевдо болельщиков называющих себя фратрией. А ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ВЫПЛЁВЫВАТЬ СВОЙ ЯД.

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 25 ноября 2018, 15:17

      Игра лишний раз показывает что не тренера надо было менять.а чистить состав...и большой вопрос к Кононову что делают в составе мёртвые Комбаровы ....Глушаковы ...Ещенки....и где Мильгарехо ?????

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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 25 ноября 2018, 16:04

      Игра показала ,что тренера сменили правильно.Состав то тот же,но игроки подтянулись,игра появилась.А разницу сделало мастерство Адриано.Всегда говорил-большой мастер.

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 25 ноября 2018, 15:03

      Звиздец,Зобнина нет в составе,хотя он отрабатывает на все 100,зато полный набор п.идоров,чем интересно они лучше тех кто остался в запасе? Чувствую Кононов может и незадержаться в Спартаке

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sssrspartak 25 ноября 2018, 16:00

      Похоже Зобнина не надо было выпускать.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 25 ноября 2018, 15:03

      Хорошо играют,Адриано только выпадает.Комбаров только один раз навесил,а так вполне прилично смотрелся.КС тоже неплохо в атаке смотрится эпизодами.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 25 ноября 2018, 15:00

      судя по 1 таймку и Гвардиола не помощник, перемены и чистка срочно!

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 25 ноября 2018, 14:56

      КС просто ужасны. Нет техники - понятно, но и с физикой проблемы. Медленно бегают. Получили мяч в атаке и одна трусливая мысль - кому отдать назад. А сами при этом останавливаются. Это даже не уровень ФНЛ. Обычное УГ. Такие КС даже бригада иуды Глушака обыграет.

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      Рейтинг: +1080

      Красный май 25 ноября 2018, 14:42

      Ребров в старте как символ окончательной и безоговорочной победы ОПГ "ромашка". А ведь недавно была новость о полном восстановлении Селихова. Кононов стартует из-под каблука.

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 25 ноября 2018, 14:23

      Есть подспудное ощущение,что Спартак сегодня победит.Тому есть несколько сопутствующих факторов:слабый соперник,новый тренер,давление фанатов и т.п.

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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 25 ноября 2018, 14:20

      Да победят 1-0 и то гол будет либо с пенки или другой стандарт

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 ноября 2018, 14:07

      Ромашка в сборе!!!))

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