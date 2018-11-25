Ломовицкий, Глушаков и Ребров – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 15-го тура РПЛ.

«Спартак»: Ребров, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Ломовицкий, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Тигиев, Самараджич, Рохель, Башкиров, Антон, Яковлев, Корниленко, Канунников, Шейдаев.

Матч пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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