Ломовицкий, Глушаков и Ребров – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

вот и доказательство того что эту говёную фратрию ни кто не слушает и слушать не будет(и правильно делают) глушаков в составе так что отдыхайте клоуны. кононов молодец делает так как считает нужным и не слушает этих псевдо болельщиков называющих себя фратрией. А ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ВЫПЛЁВЫВАТЬ СВОЙ ЯД.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на матч 15-го тура РПЛ.
«Спартак»: Ребров, Комбаров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Ломовицкий, Фернандо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, Тигиев, Самараджич, Рохель, Башкиров, Антон, Яковлев, Корниленко, Канунников, Шейдаев.
Матч пройдет сегодня на «Открытие Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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