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    Черных: «Поражение «Динамо» от «Енисея»? Непозволительно пропускать после того, как забиваешь»

    Нападающий «Динамо» Федор Черных подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России против «Енисея» (1:2).

    «Мы придерживались атаки с самого начала игры, потому что должны были прессинговать и не давать «Енисею» играть, но с самого начала игры этого не получалось сделать.

    Почему сначала после перерыва пошли в атаку, а потом редко атаковали? Забили гол, и я думал о том, что нельзя пропускать еще один.

    Должны были сделать акцент на прессинг, но не получилось. Во втором тайме смогли отыграться. В любом случае непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь», — сказал Черных.

    Источник: Sport24

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    25.11.2018 10:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 25 ноября 2018, 18:40

      Ай-да Енисей ай-да умница.

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      Рейтинг: +213

      nik_59 25 ноября 2018, 14:31

      Да уж...

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      Рейтинг: +11581

      alex1951 25 ноября 2018, 12:11

      У кого же тогда выигрывать еще?
      То не так и это не так.
      По -моему в Динамо какая то патология ,что то неизлечимое: то ли с составом,то ли с тренерами,то ли с деньгами.....
      И как результат - место в турнирной таблице.
      ps Мой совет : готовьте свою,родную динамовскую молодежь,там растут численки,яшины,мудрики и царевы....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 11:04

      И не такие команды это себе позволяют, ибо и соперники тоже в футбол умеют играть. И могут отыгрываться с 0:2 и 0:3.

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