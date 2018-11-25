Черных: «Поражение «Динамо» от «Енисея»? Непозволительно пропускать после того, как забиваешь»

Нападающий «Динамо» Федор Черных подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России против «Енисея» (1:2).

«Мы придерживались атаки с самого начала игры, потому что должны были прессинговать и не давать «Енисею» играть, но с самого начала игры этого не получалось сделать.

Почему сначала после перерыва пошли в атаку, а потом редко атаковали? Забили гол, и я думал о том, что нельзя пропускать еще один.

Должны были сделать акцент на прессинг, но не получилось. Во втором тайме смогли отыграться. В любом случае непозволительно пропускать второй мяч после того, как забиваешь», — сказал Черных.