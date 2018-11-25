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    Бердыев: «Рубин» сыграл ниже своих возможностей в матче с «Анжи»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился наблюдениями после матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). Специалист дал понять, что недоволен игрой своей команды.

    ⁃ Мы ничего не смогли извлечь из территориального преимущества. Думаю, мы сыграли ниже своих возможностей.

    ⁃ Это уже девятая ничья «Рубина» в чемпионате в текущем сезоне. Вы довольны результатом сегодня?

    ⁃ Очко на выезде, все таки, очко. Но, конечно же, хотелось бы большего.

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 21 очко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2018 08:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1297

      compka 25 ноября 2018, 22:19

      Команда со своим почерком строится, не хватает исполнителей. Покупать не могут - финансовый фейрплей не позволяет. Надеюсь, что всё в Рубине стабилизируется и клуб пробьется в еврокубки. Успехов Рубину!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 ноября 2018, 12:50

      Как утомительно стало даже смотреть матчи Рубина,не то чтобы болеть за них...Иногда даже желаешь,чтобы вкатили Коновалову трёху,может хоть тогда кто-то ещё, кроме Байрамяна будет хотя бы обострять!!!

      Камболову надо ступни ампутировать и сделать подобие конского копыта,чтобы мяч к земле прижимал...

      Азмун стал подобием прошлогоднего Дзюбы. Если у него нет сил,может отстранить его от тренировок вообще? Раз в неделю полтора часа любой пацан сможет побегать в охотку, может его перенагружают так, что он с первых минут полудохлый такой?

      Полозу пусть бабу найдут, похоже у него спермотоксикоз.. Хмурый,понурый вечно.. Если сифилис и бабу нельзя,пускай резиновую купят..

      Примерно за такую игру Курбан Бекиевич четыре года назад получил коленом под зад.. Сейчас коленом не получит конечно,но скоро и пять тысяч перестанут видеть на домашнем стадионе с такой игрой..

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 ноября 2018, 11:54

      в лигу все равно не пускают..можно и проигрывать((

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