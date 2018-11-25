Бердыев: «Рубин» сыграл ниже своих возможностей в матче с «Анжи»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился наблюдениями после матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). Специалист дал понять, что недоволен игрой своей команды.

⁃ Мы ничего не смогли извлечь из территориального преимущества. Думаю, мы сыграли ниже своих возможностей.

⁃ Это уже девятая ничья «Рубина» в чемпионате в текущем сезоне. Вы довольны результатом сегодня?

⁃ Очко на выезде, все таки, очко. Но, конечно же, хотелось бы большего.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 21 очко.