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    Главный тренер «Анжи»: «Клуб находится в очень сложном положении. С каждым днем оно ухудшается»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). Специалист подчеркнул, что его команда испытывает проблемы с финансами.

    «Сложный матч. Мало моментов. Пытались выжать максимум из того, что есть. Я понимаю, что немного отхожу от футбола, но мне не хочется комментировать сейчас игру. Пришел на пресс-конференцию уважаемый тренер Курбан Бекиевич Бердыев, а у нас даже микрофонов нет. И вот так у нас во всем. Наш клуб находится в очень сложном положении. С каждым днем оно все ухудшается и ухудшается.

    Я хотел бы поблагодарить наших болельщиков. В такой холод пришли самые искренние и поддержали нас. Я вам очень благодарен за это! И хотел бы поблагодарить свой персонал, который находится в очень тяжелом финансовом положении. Я могу сейчас процитировать слова нашего генерального директора Олега Юрьевича Флегонтова, который говорил, что люди не могут доехать до офиса. У нас такое же положение. Административный и медицинский штабы порой не могут добраться на работу. Все это у нас идет кувырком.

    И, конечно же, благодарю своих ребят. Они все это видят. Футболисты стойкие. Держим строй, тренируемся и пытаемся быть конкурентоспособными в каждой игре. Два тяжелых матча нам предстоят. Мы постараемся приложить максимум усилий и сделать все от нас зависящее, чтобы людям, которые за нас переживают, не было стыдно», – сказал Адиев.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    25.11.2018 07:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 ноября 2018, 12:00

      не верю ни грамма чтобы офисные и административные работники добирались на автобусе и на троллейбусе враньё всё это и плачь в жилетку наверняка у всех имеются тачки не простые а крутые Кавказ он и есть Кавказ каждый там перещеголять умеет друг перед другом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +442

      PFC CSKA MOSCOW 25 ноября 2018, 10:46

      “Главный тренер анжи подвёл итоги матча с анжи»
      Это как у вас так получается, товарищи редакторы?

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 ноября 2018, 09:09

      Но ведь на Каспии огромные запасы нефти. Где же компании, которые арендуют земли Дагестана и жируют на каспийской нефти? Хоть один то клуб могли поддержать. А игрокам, которые играют в клубе, уважение. Играют, не сдаются.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Йохн Год 25 ноября 2018, 07:55

      Заявятся в ПФЛ и там будут играть. Там больших средств на содержание команды не требуется.

      1
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 ноября 2018, 07:40

      Может хватит мучать себя и окружающих и сняться с чемпионата

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > серега кашин 25 ноября 2018, 07:49

      Чтобы Зене три очка вернули?

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 25 ноября 2018, 07:24

      Вот хоть бери и делай Анжи народной командой. Парни ведь играют не смотря ни на что...

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