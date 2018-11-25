Рамос – о разгроме от «Эйбара»: «Нет оправданий, когда вы не соответствуете сопернику в желании и отношении к игре»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 13-го тура Примеры против «Эйбара» (0:3).

«Мы не играли на подходящем уровне. Нет оправданий, когда вы не соответствуете сопернику в желании, отношении к игре и ритме.

Физически мы не в плохой форме, но правильного отношения к матчу от игроков не было», – сказал Рамос.

«Реал» с 20-ю очками занимает шестую строчку в таблице.