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    Рамос – о разгроме от «Эйбара»: «Нет оправданий, когда вы не соответствуете сопернику в желании и отношении к игре»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 13-го тура Примеры против «Эйбара» (0:3).

    «Мы не играли на подходящем уровне. Нет оправданий, когда вы не соответствуете сопернику в желании, отношении к игре и ритме.

    Физически мы не в плохой форме, но правильного отношения к матчу от игроков не было», – сказал Рамос.

    «Реал» с 20-ю очками занимает шестую строчку в таблице.

    Источник: Marca

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    25.11.2018 01:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 ноября 2018, 07:15

      А как мудро поступил Рональдо, что свалил в Юве. Он сейчас "на коню". А Рамос ищет оправдания. Реал уже не тот. Да и Барса не блещет. И сборная в кризисе. Центр футбола перемещается в .... . Ну давайте подождём окончание сезона.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 25 ноября 2018, 02:58

      Даааа. Без допинга уже и Эйбпр не по зубам:)

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 25 ноября 2018, 02:21

      Сейчас мясо стало дружно топить за Реал))) хотя как были ноу наймом европейским, так и остались)) кубок тсоли, патсаны))))

      -1
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