Рамос – о разгроме от «Эйбара»: «Нет оправданий, когда вы не соответствуете сопернику в желании и отношении к игре»

А как мудро поступил Рональдо, что свалил в Юве. Он сейчас "на коню". А Рамос ищет оправдания. Реал уже не тот. Да и Барса не блещет. И сборная в кризисе. Центр футбола перемещается в .... . Ну давайте подождём окончание сезона.
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал результат матча 13-го тура Примеры против «Эйбара» (0:3).
«Мы не играли на подходящем уровне. Нет оправданий, когда вы не соответствуете сопернику в желании, отношении к игре и ритме.
Физически мы не в плохой форме, но правильного отношения к матчу от игроков не было», – сказал Рамос.
«Реал» с 20-ю очками занимает шестую строчку в таблице.