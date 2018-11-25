Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Челси».

«Мне не нужно много говорить. Я очень рад. Мне не много нужно анализировать. Во всем заслуга игроков, они были великолепны.

Персонал так рад управлять этой группой игроков. Нужно быть скромными и продолжать играть так, как мы играем.

Наша задача – продолжать в том же духе и быть последовательными. Это наша задача на остаток сезона», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в таблице.