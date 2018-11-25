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    Покеттино – о победе над «Челси»: «Во всем заслуга игроков. Я очень рад»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Челси».

    «Мне не нужно много говорить. Я очень рад. Мне не много нужно анализировать. Во всем заслуга игроков, они были великолепны.

    Персонал так рад управлять этой группой игроков. Нужно быть скромными и продолжать играть так, как мы играем.

    Наша задача – продолжать в том же духе и быть последовательными. Это наша задача на остаток сезона», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» занимает третью строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    25.11.2018 00:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 25 ноября 2018, 17:39

      я тоже рад что показали челси где его проблемы

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