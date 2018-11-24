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    Сарри: «Я расстроен, мы играли очень плохо. Не понравился никто»

    Главный «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:3).

    «Я расстроен, потому что мы играли очень плохо. Думаю, мы играли плохо во всех смыслах – физически, технически, тактически и с точки зрения настроя.

    Я знал, что у нас есть проблемы. После сегодняшней игры всем стало очевидно, что у нас есть проблемы, которые нужно решать. Думаю, последние три или четыре матча мы начинали не очень хорошо.

    Понравилась ли игра Баркли? Нет, сегодня не понравился никто», – сказал Сарри.

    «Челси» с 28-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    24.11.2018 23:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 10:19

      От поражений не застрахован никто. Надо двигаться дальше.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 25 ноября 2018, 08:14

      Печально, конечно, но шпоры победили более чем заслуженно. Удачи Челси!!!

      2
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 25 ноября 2018, 00:39

      отличный матч

      0
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      Рейтинг: +36

      AEerr 25 ноября 2018, 00:18

      интересно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 25 ноября 2018, 00:13


      можно тренера понять

      .

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 ноября 2018, 00:11

      Делай выводы!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 23:44

      Тренер прямо и откровенно говорит как оно есть по факту и не прячется за набившими уже оскомину формулировками, как это делают у нас. Команда не выполнила установку и план на игру...

      4
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