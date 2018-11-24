Сарри: «Я расстроен, мы играли очень плохо. Не понравился никто»

Главный «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:3).

«Я расстроен, потому что мы играли очень плохо. Думаю, мы играли плохо во всех смыслах – физически, технически, тактически и с точки зрения настроя.

Я знал, что у нас есть проблемы. После сегодняшней игры всем стало очевидно, что у нас есть проблемы, которые нужно решать. Думаю, последние три или четыре матча мы начинали не очень хорошо.

Понравилась ли игра Баркли? Нет, сегодня не понравился никто», – сказал Сарри.

«Челси» с 28-ю очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.