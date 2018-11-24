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    Моуринью – после ничьей с «Кристал Пэлас»: «Я расстроен нашей игрой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:0).

    «Цель – догнать четверку лучших и сокращать дистанцию шаг за шагом.

    Я отдаю должное «Кристал Пэлас», но я не хочу говорить, что мы сыграли вничью, потому что они были феноменальны. Они хорошо действовали в обороне. Вратарь сделал пару превосходных сейвов, они хорошо играли в свою игру.

    Нам нужно прибавлять, я расстроен нашей игрой. Нехорошо винить фаворита в том, что он проиграл, нужно похвалить соперника, который приехал сюда и получил очко», – сказал Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает седьмую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    24.11.2018 22:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +69

      Garri98 25 ноября 2018, 17:23

      Бл_дь уже весь мир разочаровн. Никогда не было такого безразличия к игре и результатам. На мой взгляд уже не только болелы потеряли веру в МЮ как победителя, но и команда потеряла дух победителя. Если собрать старую бригаду, во главе с Фэргюсоном, они на одних волевых качествах будут в четверке. Очень больно смотреть на такую команду. Надеюсь . Что все еще поправимо???

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 ноября 2018, 08:12

      Моур, хорош трындеть- на выход.

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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 ноября 2018, 00:44

      Это уже долго длиться... Моур либо ты соберись либо уйди...

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      Рейтинг: +468

      lipatov32 24 ноября 2018, 22:45

      Нах из клуба! "Расстроен" он мля, Опустил клуб!!!! Фергюсон плачет!!!!

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