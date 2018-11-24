Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:0).

«Цель – догнать четверку лучших и сокращать дистанцию шаг за шагом.

Я отдаю должное «Кристал Пэлас», но я не хочу говорить, что мы сыграли вничью, потому что они были феноменальны. Они хорошо действовали в обороне. Вратарь сделал пару превосходных сейвов, они хорошо играли в свою игру.

Нам нужно прибавлять, я расстроен нашей игрой. Нехорошо винить фаворита в том, что он проиграл, нужно похвалить соперника, который приехал сюда и получил очко», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает седьмую строчку в таблице.