Бл_дь уже весь мир разочаровн. Никогда не было такого безразличия к игре и результатам. На мой взгляд уже не только болелы потеряли веру в МЮ как победителя, но и команда потеряла дух победителя. Если собрать старую бригаду, во главе с Фэргюсоном, они на одних волевых качествах будут в четверке. Очень больно смотреть на такую команду. Надеюсь . Что все еще поправимо???
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:0).
«Цель – догнать четверку лучших и сокращать дистанцию шаг за шагом.
Я отдаю должное «Кристал Пэлас», но я не хочу говорить, что мы сыграли вничью, потому что они были феноменальны. Они хорошо действовали в обороне. Вратарь сделал пару превосходных сейвов, они хорошо играли в свою игру.
Нам нужно прибавлять, я расстроен нашей игрой. Нехорошо винить фаворита в том, что он проиграл, нужно похвалить соперника, который приехал сюда и получил очко», – сказал Моуринью.
«Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает седьмую строчку в таблице.