Гвардиола: «Сити» дал мне отличную команду. Нужно играть хорошо в каждом матче»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

«Если вы видите результат 4:0, особенно после перерыва на матчи сборных, то это хорошо. Вы видите, что «Реал», «Бавария», «МЮ» борются.

Игроки тренируются по-другому. Сложно вернуться. Победа – это большая заслуга, но это была не лучшая наша игра. У «Вест Хэма» были моменты, они не забили. Нам повезло, но мы вернемся к своей лучшей форме.

Мы скромная команда и сегодня играли не лучшим образом – слишком много касаний, не очень хорошие передачи, но игроки превосходно передвигались.

«Сити» дал мне отличную команду. Если вы снова хотите соревноваться, то нужно играть хорошо в каждом матче», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» с 35-ю очками занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ.