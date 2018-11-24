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    Гвардиола: «Сити» дал мне отличную команду. Нужно играть хорошо в каждом матче»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

    «Если вы видите результат 4:0, особенно после перерыва на матчи сборных, то это хорошо. Вы видите, что «Реал», «Бавария», «МЮ» борются.

    Игроки тренируются по-другому. Сложно вернуться. Победа – это большая заслуга, но это была не лучшая наша игра. У «Вест Хэма» были моменты, они не забили. Нам повезло, но мы вернемся к своей лучшей форме.

    Мы скромная команда и сегодня играли не лучшим образом – слишком много касаний, не очень хорошие передачи, но игроки превосходно передвигались.

    «Сити» дал мне отличную команду. Если вы снова хотите соревноваться, то нужно играть хорошо в каждом матче», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» с 35-ю очками занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: BBC

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    24.11.2018 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +468

      lipatov32 24 ноября 2018, 22:13

      Сити чемпион!!!! Юнайтет сосо, пока "особенного" нах не пошлет!!!

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