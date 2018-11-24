«Реал» по ходу сезона проиграл четырем командам, играющим в красно-синих цветах. В списке есть ЦСКА

«Реал» в матче 13-го тура Примеры уступил «Эйбару» со счетом 0:3.

«Мадрид теперь проиграл каждом из четырех команд, играющих в «блаугране» (об оттенках красного и синего – прим. «Бомбардира»). Это ЦСКА, «Леванте», «Барселона» и «Эйбар», – написал в твиттере журналист ESPN Дермот Корриган.

«Реал»-2017/18 против команд в красно-синей форме:

2-й тур Лиги чемпионов ЦСКА – Реал – 1:0

9-й тур Примеры Реал – Леванте – 1:2

10-й тур Примеры Барселона – Реал – 5:1

13-й тур Примеры Эйбар – Реал – 3:0

«Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы