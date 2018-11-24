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    «Реал» по ходу сезона проиграл четырем командам, играющим в красно-синих цветах. В списке есть ЦСКА

    «Реал» в матче 13-го тура Примеры уступил «Эйбару» со счетом 0:3.

    «Мадрид теперь проиграл каждом из четырех команд, играющих в «блаугране» (об оттенках красного и синего – прим. «Бомбардира»). Это ЦСКА, «Леванте», «Барселона» и «Эйбар», – написал в твиттере журналист ESPN Дермот Корриган.

    «Реал»-2017/18 против команд в красно-синей форме:

    2-й тур Лиги чемпионов ЦСКА – Реал – 1:0

    9-й тур Примеры Реал – Леванте – 1:2

    10-й тур Примеры Барселона – Реал – 5:1

    13-й тур Примеры Эйбар – Реал – 3:0

    «Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы

    Источник: Твиттер журналиста Дермота Корригана

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    24.11.2018 17:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 ноября 2018, 07:09

      Да так и суеверным можно стать. Наливай!

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 24 ноября 2018, 18:03

      Главное, - стабильность! Тренера можно было не менять!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg > kella 24 ноября 2018, 18:32

      красава)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2018, 17:33

      эра галактикос давно закончилась.....

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > 84aivengo 25 ноября 2018, 07:08

      И Барселоны тоже.

      2
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 24 ноября 2018, 17:23

      Лайфхак, как обыграть Мадридский Реал.

      0
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