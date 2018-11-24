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    Дзюба надел форму хоккейного СКА перед матчем КХЛ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме фотографию в форме петербургского СКА.

    Сегодня хоккейный клуб на выезде сыграет против ЦСКА в КХЛ.

    «text», – подписал фотографию 30-летний игрок сборной России.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    24.11.2018 17:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 25 ноября 2018, 11:37

      Молодец

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 ноября 2018, 09:21

      лучше бы голы забивал, а не пиарился, не люблю показуху кстати плохой знак СКА вчера проиграл

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 24 ноября 2018, 20:43

      «text», – подписал фотографию 30-летний игрок

      Новостники как всегда)

      Широков тоже в форме СКА гонял в его период игры за Зенит. А перейдя в ЦСКА уже другую форму надел. Показуха всё это.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 ноября 2018, 19:13

      зная что он футболист клюшку ему не дали пусть ногами пинает шайбу

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 24 ноября 2018, 18:48

      Дзюба оденется во что угодно, лишь бы Газпром за это платил

      0
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      Рейтинг: +3782

      anatolich72 24 ноября 2018, 17:51

      Клоун!

      1
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 24 ноября 2018, 17:28

      Так ему лучше..., да и Зениту тож..

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 24 ноября 2018, 17:27

      БЫЛ ДЕБИЛОМ И ПРОДАЖНОЙ ШЛЮХОЙ ЕЙ И ОСТАЛСЯ

      -1
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      Рейтинг: +104

      SoupMan > SEREGA 64 24 ноября 2018, 17:49

      он же не ты

      0
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      Рейтинг: +41

      alexproff > SEREGA 64 24 ноября 2018, 18:07

      Был --жом,стал к0нем!

      -1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > alexproff 24 ноября 2018, 18:47

      СКА Питер - не кони, а такой же проект Газпром как и Зенит

      -1
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