Дзюба надел форму хоккейного СКА перед матчем КХЛ

Молодец
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме фотографию в форме петербургского СКА.
Сегодня хоккейный клуб на выезде сыграет против ЦСКА в КХЛ.
«text», – подписал фотографию 30-летний игрок сборной России.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме фотографию в форме петербургского СКА.
Сегодня хоккейный клуб на выезде сыграет против ЦСКА в КХЛ.
«text», – подписал фотографию 30-летний игрок сборной России.
Молодец
лучше бы голы забивал, а не пиарился, не люблю показуху кстати плохой знак СКА вчера проиграл
зная что он футболист клюшку ему не дали пусть ногами пинает шайбу
Клоун!
Так ему лучше..., да и Зениту тож..
БЫЛ ДЕБИЛОМ И ПРОДАЖНОЙ ШЛЮХОЙ ЕЙ И ОСТАЛСЯ