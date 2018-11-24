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    «МЮ» оштрафован за проникновение болельщика на поле. Он сделал селфи с Роналду

    «Манчестер Юнайтед» получил штраф в размере 8 тысяч евро от УЕФА за нарушение мер безопасности в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

    По ходу встречи болельщик выбежал с трибун на поле «Олд Траффорд» в направлении экс-игрока «МЮ» Криштиану Роналду.

    Во время задержания мужчины стюардами у зрителя выпал телефон. 33-летний Роналду поднял устройство и сделал с ним селфи.

    Напомним, ответная встреча клубов в рамках 4-го тура завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.

    Источник: Goal

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    24.11.2018 14:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      Dos_Santos 24 ноября 2018, 17:37

      Болельщик как живой шарж Криша

      1
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 24 ноября 2018, 16:12

      На поле выбежал болельщик, а наказывают штрафом команду - вот она справедливость

      0
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 24 ноября 2018, 15:02

      Роналду красавец в этом плане)))))Зато у мужика есть селфи)

      7
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