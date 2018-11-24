«МЮ» оштрафован за проникновение болельщика на поле. Он сделал селфи с Роналду

«Манчестер Юнайтед» получил штраф в размере 8 тысяч евро от УЕФА за нарушение мер безопасности в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1).

По ходу встречи болельщик выбежал с трибун на поле «Олд Траффорд» в направлении экс-игрока «МЮ» Криштиану Роналду.

Во время задержания мужчины стюардами у зрителя выпал телефон. 33-летний Роналду поднял устройство и сделал с ним селфи.

Напомним, ответная встреча клубов в рамках 4-го тура завершилась победой манкунианцев со счетом 2:1.