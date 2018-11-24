Классон не сыграет с «Арсеналом» из-за травмы, полученной в матче с Россией

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о травме, полученной в игре Лиги наций B против команды России (2:0).

«Я пытался накрыть на фланге Игнатьева, мяч попал мне в ногу, и она как-то неестественно подвернулась. И потом я упал.

Была резкая боль, и я не смог продолжить игру. Хорошо, что все обошлось растяжением. Опасался, что травма будет более серьезной, но все оказалось не так плохо.

Сейчас чувствую себя гораздо лучше. В воскресенье с «Арсеналом» я, конечно, вряд ли сыграю. Но надеюсь восстановиться к следующей игре в Лиге Европы», – сказал швед.

Напомним, команда Янне Андерсона благодаря победе над россиянами вышла в Лигу А.