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    Классон не сыграет с «Арсеналом» из-за травмы, полученной в матче с Россией

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о травме, полученной в игре Лиги наций B против команды России (2:0).

    «Я пытался накрыть на фланге Игнатьева, мяч попал мне в ногу, и она как-то неестественно подвернулась. И потом я упал.

    Была резкая боль, и я не смог продолжить игру. Хорошо, что все обошлось растяжением. Опасался, что травма будет более серьезной, но все оказалось не так плохо.

    Сейчас чувствую себя гораздо лучше. В воскресенье с «Арсеналом» я, конечно, вряд ли сыграю. Но надеюсь восстановиться к следующей игре в Лиге Европы», – сказал швед.

    Напомним, команда Янне Андерсона благодаря победе над россиянами вышла в Лигу А.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    24.11.2018 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1186

      Argon 24 ноября 2018, 15:56

      Классон сейчас в отличной форме. Хорошо, что обошлось.

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