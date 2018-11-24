Жоаозиньо: «Енисей» идет на последнем месте, но сделает максимум, чтобы обыграть нас»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с «Енисеем» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Главное здесь в том, что нам нельзя расслабляться. И «Анжи» — это хороший пример, надо его держать в голове перед матчем. Несмотря на то, что «Енисей» идeт на последнем месте, это сильная команда. Нам нельзя наступать на те же грабли, что и с «Анжи», нельзя расслабляться. Надо выйти и показать максимум того, что мы можем.



Мы прекрасно понимаем, что «Енисей» идeт на последнем месте, у него мало очков. Наши соперники сделают максимум для того, чтобы победить, и нам нужно быть готовыми к этому», — сказал 29-летний хавбек.

Матч пройдет на «Арене-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.