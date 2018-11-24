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    Der Spiegel: ФИФА проигнорировала доклад Макларена о допинге в российском футболе, чтобы не сорвать ЧМ-2018

    Летом 2017 года канадский юрист Ричард Макларен готовил доклад о допинге в российском футболе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

    Канадец планировал представить материал на встрече с Марией Рохас, уполномоченной ФИФА по вопросам этики. За два дня до встречи Рохас сообщила Макларену о том, что не сможет принять участие в беседе, а вместо нее приедут ее подчиненные.

    По информации источника, что ФИФА отказалась от сотрудничества с Маклареном, чтобы не ставить под угрозу проведение чемпионата мира-2018 в России.

    Считается, что юрист в новой публикации планировал обвинить Виталия Мутко, которого в своих предыдущих докладах называл покровителем допинговой системы в российском спорте.

    Источник: Der Spiegel

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    24.11.2018 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 ноября 2018, 13:52

      макларен - Ублюдок.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 24 ноября 2018, 13:13

      ФИФА наградить!
      Мудько - расстрелять!)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 ноября 2018, 12:49

      Ричарда уже давно все в рот игнорируют.

      4
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