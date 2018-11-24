Der Spiegel: ФИФА проигнорировала доклад Макларена о допинге в российском футболе, чтобы не сорвать ЧМ-2018

Летом 2017 года канадский юрист Ричард Макларен готовил доклад о допинге в российском футболе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.

Канадец планировал представить материал на встрече с Марией Рохас, уполномоченной ФИФА по вопросам этики. За два дня до встречи Рохас сообщила Макларену о том, что не сможет принять участие в беседе, а вместо нее приедут ее подчиненные.

По информации источника, что ФИФА отказалась от сотрудничества с Маклареном, чтобы не ставить под угрозу проведение чемпионата мира-2018 в России.

Считается, что юрист в новой публикации планировал обвинить Виталия Мутко, которого в своих предыдущих докладах называл покровителем допинговой системы в российском спорте.