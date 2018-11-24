Парфенов – после победы над «Локомотивом»: «Сейчас приедем в «минус 15», будем в манеже тренироваться»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ рассказал о трудностях подготовки к оставшимся играм чемпионата.

– Оставшиеся две игры вы будете играть на выезде. Это вызывает какие-то сложности в подготовке?

– Ну сейчас приедем в «минус 15», будем в манеже тренироваться.

До конца года в РПЛ «Урал» в гостях сыграет против «Краснодара» (2 декабря) и «Динамо» (9 декабря).