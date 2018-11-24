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    Парфенов – после победы над «Локомотивом»: «Сейчас приедем в «минус 15», будем в манеже тренироваться»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ рассказал о трудностях подготовки к оставшимся играм чемпионата.

    – Оставшиеся две игры вы будете играть на выезде. Это вызывает какие-то сложности в подготовке?

    – Ну сейчас приедем в «минус 15», будем в манеже тренироваться.

    До конца года в РПЛ «Урал» в гостях сыграет против «Краснодара» (2 декабря) и «Динамо» (9 декабря).

    Источник: Rusfootball

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    24.11.2018 09:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 20:04

      Если уж хотели выделиться своим "профессионализмом", то надо было переходить на календарь проведения чемпионата осень-зима, а не осень- весна.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 17:03

      Кому нужны такие игры?

      2
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      Рейтинг: +261

      salexeich 24 ноября 2018, 10:26

      Посмотрел в гисметео, в 11 часов утра в Екатеринбурге минус 20 градусов. Но мы же Европа. Мы всё равно будем играть по-европейски - начинать чемпионат летом и заканчивать в конце мая. Футбольные идиоты в руководстве.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > salexeich 24 ноября 2018, 10:56

      От перестановки кругов местами ничего не изменилось.Сезон удлиняют ,что бы клубам было легче готовиться к еврокубках.Манежи нужно строить и играй хоть всю зиму.

      1
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      Рейтинг: +885

      kliker > александр п 24 ноября 2018, 16:06

      "Манежи нужно строить и играй хоть всю зиму."
      Вот есть манеж у Енисея, но оказывается он плох для Ахмата и они в нём играть не хотят.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > kliker 24 ноября 2018, 16:23

      Выделываются.И там якобы малое расстояние от поля до стенок.

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