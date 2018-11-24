Ари опубликовал фото с южноамериканцами «Краснодара»: «Черная мафия»

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал фото с клубной тренировки в компании южноамериканских футболистов краснодарской команды.

Завтра, 25 ноября, «Краснодар» дома сыграет против тульского «Арсенала». Начало – в 16:30 по московскому времени.

Ранее Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Германии (0:3).

text text text Публикация от text (@ari_gol1000) 23 Ноя 2018 в 11:12 PST

Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

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