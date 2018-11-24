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    Ари опубликовал фото с южноамериканцами «Краснодара»: «Черная мафия»

    Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал фото с клубной тренировки в компании южноамериканских футболистов краснодарской команды.

    Завтра, 25 ноября, «Краснодар» дома сыграет против тульского «Арсенала». Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Ранее Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Германии (0:3).

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    Публикация от text (@ari_gol1000)

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Инстаграм Ари

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    24.11.2018 09:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +14

      valt134 29 ноября 2018, 17:21

      Братва лихая!!!

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 ноября 2018, 21:57

      Чёрная - потому, что штаны и куртки черные?
      В "Краснодаре" все чёрные.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 ноября 2018, 19:26

      Он написал "Чёрная"??? ЧЁРНАЯ???
      Ты же россиянин, тебе нельзя писать "Чёрная", этим ты подрываешь авторитет России, как страну ведущую борьбу с расизмом.))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:54

      Как раз половина команды.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 ноября 2018, 16:04

      Им далеко до белой "Ромашки". ))) Вот где мафия, а это так - ясельная группа.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1186

      Argon 24 ноября 2018, 15:57

      Черепашки ниндзя.

      0
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      Рейтинг: +882

      Cromathaar 24 ноября 2018, 14:52

      Ари настолько фактурный, что даже так сразу угадывается :)

      0
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      Рейтинг: +1390

      Taps 24 ноября 2018, 14:35

      Ари - расист.
      Защитим белого человека ! (их осталось 8% на Земле).

      1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 24 ноября 2018, 13:52

      4 черепашка-нинзя,а посередине птичка из Ангри Бертс!!!:)))

      2
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 24 ноября 2018, 13:04

      Удачи вам,ребята. Какая разница какого цвета кожа? Главное -делать добро и быть Человеком. В нашей стране правители белые-много добра мы увидели от них?

      3
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > владимир миронов 24 ноября 2018, 17:50

      ...согласен на 100% !!!

      0
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