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    Набиуллин: «Зенит» разобрал игру «Ростова» и готов к матчу»

    Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 25 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    — У нас было три дня выходных, потом провели хороший спарринг с «Шальке-04». Хорошая игра получилась. «Шальке–04» действовал по такой же схеме, как и «Ростов». Мы разобрали игру ближайшего соперника и полностью готовы к матчу.

    — В этом сезоне «Ростов» называют открытием. Вы согласны с таким утверждением? Нравится, как они играют?

    — «Ростов» всегда был хорошей командой, сейчас они неплохо идут в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    24.11.2018 08:36
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +41

      Gugenott 25 ноября 2018, 09:59

      Забивать в Зените стало некому. И это печально.

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Gugenott 25 ноября 2018, 12:23

      ну да, некому))) команда второй идёт по показателю забитые мячи, а некому забивать. Наверное Лунев от ворот до ворот фигачит и забивает

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      Рейтинг: +380

      Гуус > Gugenott 25 ноября 2018, 18:24

      как не кому? а как же Великий Зе Болотный?? и Бог Футбола

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 ноября 2018, 06:52

      Предсказать игру невозможно...но Ростов способен побеждать в гостях...

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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 24 ноября 2018, 23:59

      после таких слов как минимум квартиру готов поставить на победу))) ...поставлю 2-3 тыс.))

      0
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis > Димон Лебяга 25 ноября 2018, 16:57

      будь мужиком поставь квартиру!!!

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 24 ноября 2018, 21:36

      Сказано нейтрально уверенности в словах нет. И это правильно результат не предсказуем.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 ноября 2018, 20:10

      Ростов-хорош,Карпин тоже. Они отберут очки у Зени. Надеюсь..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 ноября 2018, 19:27

      Вот ведь - Карпин там собирает, собирает, а они взяли и разобрали.)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 24 ноября 2018, 18:57

      Как бы Ростов не разобрал Зенит в нынешней форме. Это конечно не показатель, но недавно в кубке это сделали.

      5
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 24 ноября 2018, 18:35

      Думаю, матч будет интересным..
      До встречи!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:48

      А разве перед другими матчами "разборы" не проводите?

      3
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      Рейтинг: +7944

      BarStep 24 ноября 2018, 16:41

      Что-то подобное я уже слышал перед игрой со Швецией после 0-3 от германцев..

      3
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