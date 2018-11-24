Набиуллин: «Зенит» разобрал игру «Ростова» и готов к матчу»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 25 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

— У нас было три дня выходных, потом провели хороший спарринг с «Шальке-04». Хорошая игра получилась. «Шальке–04» действовал по такой же схеме, как и «Ростов». Мы разобрали игру ближайшего соперника и полностью готовы к матчу.

— В этом сезоне «Ростов» называют открытием. Вы согласны с таким утверждением? Нравится, как они играют?

— «Ростов» всегда был хорошей командой, сейчас они неплохо идут в турнирной таблице.