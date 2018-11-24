Фильм о Льве Яшине стал победителем кинофестиваля в Милане

Документальный фильм о знаменитом вратаре «Лев Яшин – номер один» стал победителем XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильмы о футболе».

«Фильм был снят в преддверии ЧМ-2018, и 13 июня, за день до старта турнира, в Москве состоялась его премьера. Картина представлена на 35 кинофестивалях различного уровня, которые проводят конкурсы документальных фильмов.

Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место.

В нашей номинации участвовало более 40 картин из разных стран, фильмы были об очень популярных людях – Пеле, Марадоне, Месси, Роналду. И наш фильм вошел в число шести победителей кинофестиваля в Милане», – сказал руководитель продюсерского центра «Динамо» Михаил Тюркин.