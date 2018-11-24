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    Фильм о Льве Яшине стал победителем кинофестиваля в Милане

    Документальный фильм о знаменитом вратаре «Лев Яшин – номер один» стал победителем XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильмы о футболе».

    «Фильм был снят в преддверии ЧМ-2018, и 13 июня, за день до старта турнира, в Москве состоялась его премьера. Картина представлена на 35 кинофестивалях различного уровня, которые проводят конкурсы документальных фильмов.

    Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место.

    В нашей номинации участвовало более 40 картин из разных стран, фильмы были об очень популярных людях – Пеле, Марадоне, Месси, Роналду. И наш фильм вошел в число шести победителей кинофестиваля в Милане», – сказал руководитель продюсерского центра «Динамо» Михаил Тюркин.

    Источник: «Р-Спорт»

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    24.11.2018 08:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:39

      Такие фильмы нужны не для завоевания каких либо конкурсов а для того что бы любители футбола помнили своих легендарных игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17330

      YRLV88 24 ноября 2018, 15:13

      Фильм о легендарном Льве Яшине стал легендарным! Ну, что тут сказать? Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 24 ноября 2018, 11:56

      А где посмотреть .Ссылку скиньте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 24 ноября 2018, 10:20

      Здорово , молодцы )

      2
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