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    Гвардиола: «Манчестер Сити» будет проигрывать, ведь игроки не машины»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола убежден, что по ходу нынешнего сезона его команду ждут поражения. Это связано с ограниченными функциональными возможностями футболистов.

    «Разговоры, можем ли мы закончить сезон АПЛ без поражений, были и в прошлом сезоне. На этот раз мы вновь будем не только выигрывать, но и проигрывать. Футболисты ведь не машины, а соперники сильны. Цели побеждать всегда у нас нет», – сказал тренер.

    «Сити» – действующий чемпион – лидирует в АПЛ.

    Источник: ВВС

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    24.11.2018 01:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 ноября 2018, 11:44

      потому что Гвардиола не умеет выигрывать без ключевых игроков, он не умеет перестраивать игру когда кто-то выпадает из основы!!!

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