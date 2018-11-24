Гвардиола: «Манчестер Сити» будет проигрывать, ведь игроки не машины»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола убежден, что по ходу нынешнего сезона его команду ждут поражения. Это связано с ограниченными функциональными возможностями футболистов.

«Разговоры, можем ли мы закончить сезон АПЛ без поражений, были и в прошлом сезоне. На этот раз мы вновь будем не только выигрывать, но и проигрывать. Футболисты ведь не машины, а соперники сильны. Цели побеждать всегда у нас нет», – сказал тренер.

«Сити» – действующий чемпион – лидирует в АПЛ.