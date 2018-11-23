УЕФА оштрафовал ЦСКА на 6 тысяч

УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА (4:0). Обе команды получили денежные штрафы.

Фанаты гостей использовали пиротехнические средства. За это УЕФА наказал москвичей на 6 тысяч евро. «Рома» за бросание на поле посторонних предметов и использование пиротехники выплатит 17 тысяч.

ЦСКА в группе Лиги чемпионов идет третьим, отставая от зоны плей-офф на пять очков.