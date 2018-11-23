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    УЕФА оштрафовал ЦСКА на 6 тысяч

    УЕФА вынес решение по дисциплинарному делу по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА (4:0). Обе команды получили денежные штрафы.

    Фанаты гостей использовали пиротехнические средства. За это УЕФА наказал москвичей на 6 тысяч евро. «Рома» за бросание на поле посторонних предметов и использование пиротехники выплатит 17 тысяч.

    ЦСКА в группе Лиги чемпионов идет третьим, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

    Источник: УЕФА

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    23.11.2018 21:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2018, 12:50

      уефа тоже надо кормиться... курочка по зернышку клюет

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 24 ноября 2018, 07:40

      Рублей? Не фига себе

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 24 ноября 2018, 01:16

      штрафы как взносы - хоть за что нибудь, но дай...

      1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 23 ноября 2018, 22:33

      ********, как же жестоко)))

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      Рейтинг: +355

      kvm5 23 ноября 2018, 21:48

      для ЛЧ копейки

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