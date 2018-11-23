Моуринью: «Верю, что по итогам сезона «Юнайтед» попадет в топ-четыре АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда попадет в четверку лучших в АПЛ по итогам сезона. Сейчас клуб отстает от топ-4 на семь очков.

«Знаю, что мы сильно отстаем, но нам до конца года предстоит провести еще восемь матчей. Это потенциальные 24 очка. Постараемся взять все. Верю, что по итогам сезона финишируем в четверке», – приводит слова португальца The Sun.

Завтра, 24 ноября, «Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас».

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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