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    Моуринью: «Верю, что по итогам сезона «Юнайтед» попадет в топ-четыре АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полагает, что его команда попадет в четверку лучших в АПЛ по итогам сезона. Сейчас клуб отстает от топ-4 на семь очков.

    «Знаю, что мы сильно отстаем, но нам до конца года предстоит провести еще восемь матчей. Это потенциальные 24 очка. Постараемся взять все. Верю, что по итогам сезона финишируем в четверке», – приводит слова португальца The Sun.

    Завтра, 24 ноября, «Юнайтед» сыграет против «Кристал Пэлас».

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: The Sun

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    23.11.2018 20:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 ноября 2018, 04:36

      Не реально будет

      0
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 24 ноября 2018, 03:10

      Ню ню...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 ноября 2018, 22:32

      Не убедительно
      А если так - "ставлю свою годовую зарплату"
      Значительно лучше и интереснее))

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      Рейтинг: +565

      Damir07 23 ноября 2018, 21:55

      У тебя другого варианта нету если не попадешь тебя уволят хотя это тоже не плохо псж в этом году не выйграет лч и ты возглавиш его вон там ты отарвешся такм кого угодно тебе купят можешь свой список оставлять и улететь куда угодно отдыхать

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