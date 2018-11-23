Маммана: «Полгода снега – это тяжело, хотя красиво и интересно»

Прежде, чем сюда ехать, нужно было дома тренироваться, да и здесь можно было тренироваться до зимы.
Утром встаёшь, открываешь морозилку и засовываешь в неё голову минут на десять. Через 10 минут повторяешь процедуру. Итак раз пять за день.
Мы в парилку ходим, что б если что у вас там в Аргентине не запариться.))
Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал, какие эмоции у него вызывает снежная погода в нашей стране. Аргентинцу тяжело.
«Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут все равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5–6 месяцев видишь его ежедневно.
Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт», – рассказал зенитовец.
В текущем сезоне РПЛ Маммана провел четыре матча.