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    Маммана: «Полгода снега – это тяжело, хотя красиво и интересно»

    Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал, какие эмоции у него вызывает снежная погода в нашей стране. Аргентинцу тяжело.

    «Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут все равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5–6 месяцев видишь его ежедневно.

    Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт», – рассказал зенитовец.

    В текущем сезоне РПЛ Маммана провел четыре матча.

    Источник: Чемпионат.com

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    23.11.2018 17:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 ноября 2018, 00:53

      Прежде, чем сюда ехать, нужно было дома тренироваться, да и здесь можно было тренироваться до зимы.
      Утром встаёшь, открываешь морозилку и засовываешь в неё голову минут на десять. Через 10 минут повторяешь процедуру. Итак раз пять за день.
      Мы в парилку ходим, что б если что у вас там в Аргентине не запариться.))

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 23 ноября 2018, 22:33

      Свозите его в Магадан.

      3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 ноября 2018, 19:37

      Как вы все ******* неженьки за такие деньги вы должны при -60 играть когда поступал предложения ты же знал что не в малдивы едешь

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 23 ноября 2018, 18:01

      во пля как бабло получать не тяжело вот на хрена этих латиносов надо покупать

      0
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