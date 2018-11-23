Маммана: «Полгода снега – это тяжело, хотя красиво и интересно»

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана рассказал, какие эмоции у него вызывает снежная погода в нашей стране. Аргентинцу тяжело.

«Нас заранее предупреждали, чего ждать, но первая зима тут все равно была непростой. В Аргентине я помню лишь один случай выпадения снега, а тут 5–6 месяцев видишь его ежедневно.

Это красиво и интересно, но тяжеловато морально. Хотя мы готовились к этому, но в первую зиму проводили много времени дома, включая отопление на полную катушку. Но это был интересный опыт», – рассказал зенитовец.

В текущем сезоне РПЛ Маммана провел четыре матча.