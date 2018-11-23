Суркис: «В 2017 году судьба «Динамо» повисла на волоске»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, что в прошлом году клуб мог прекратить существование. Причиной неурядиц стали экономические преследования руководства киевлян.

— Был ли момент, когда судьба «Динамо» повисла на волоске?

— Наверное, да. В начале 2017-го, в разгар преследования меня и моих родных, когда во время национализации «Приватбанка» нас, обыкновенных вкладчиков, ни с того ни с сего обвинили в причастности к управлению предприятием и заблокировали счета — серьезное желание бросить все и громко произнести «Платите сами!» было. Ну а как еще?! Заблокировали-то счета, которые работали исключительно на «Динамо»... И тогда сначала я подумал о том, какова будет реакция футболистов и тренеров, а затем решил бороться до конца. Тихо, спокойно, не устраивая никаких демонстраций — но бороться!

Выдержать довелось немало. Одно дело, когда тебя пытаются ограбить на улице, и совсем другое — когда подобное разворачивается на государственном уровне. Немало удалось — судя по тому, что все суды в Украине мы выиграли с первой по третью инстанции, наша судебная система все-таки немного ожила и заработала. Да с первого же захода нам удалось показать всю несправедливость этой атаки! При чем там «Динамо», при чем там мы...

Считаю, что мы с партнерами вкладываем в футбол прежде всего душу и сердце. Это не пустые слова. Говорить, предполагать и даже обвинять, будто мы собираемся когда-нибудь вернуть все, что вложили — абсурдно. Моя дочка говорит: папа, живи 100 лет и не вздумай оставить мне киевское «Динамо»! Наши дети уже мыслят по-другому. Если вы спросите у детей Григория Михайловича, ответ услышите тот же. Это даже не благотворительность. Есть бренд, и мы должны его поддерживать!

Два года нам удавалось побеждать в чемпионате, сейчас два года мы проигрываем, но мы находимся в переходном периоде — идет омоложение команды. Мы сделали ставку на своих воспитанников. Определенные результаты уже наблюдаются. Даже не совсем дружественный нам канал отметил в одном из репортажей, что в «Динамо» (Киев) играет семь воспитанников. Значит, мы движемся в правильном направлении. Назовите мне еще один клуб Европы, где сейчас играет столько своих воспитанников? И есть еще немало талантливых ребят.