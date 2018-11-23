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    Дзюба – журналисту: «Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу. Ванька приезжал, искал ее»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время открытой тренировки накануне матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» пошутил над внешним видом одного из журналистов.

    «Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я вас прошу. Ванька приезжал, искал шубу. Валентин Юдашкин», – обратился Дзюба к работнику СМИ.

    Встреча «Зенит» – «Ростов» пройдет в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 15:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 16:58

      Пустой ролик,в котором показали,что Дзюба ещё жив.Слишком тонкий юмор! Во про шубу Халка я бы понял...

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