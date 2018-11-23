Дзюба – журналисту: «Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу. Ванька приезжал, искал ее»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба во время открытой тренировки накануне матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» пошутил над внешним видом одного из журналистов.

«Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я вас прошу. Ванька приезжал, искал шубу. Валентин Юдашкин», – обратился Дзюба к работнику СМИ.

Встреча «Зенит» – «Ростов» пройдет в воскресенье, 25 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.