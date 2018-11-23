Яковлев – о молодежи «Спартака»: «Сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы»

Полузащитник «Крыльев Советов» Павел Яковлев рассказал, с каким трудностями сталкиваются молодые футболисты в «Спартаке».

27-летний футболист выступал за московский клуб с 2009 по 2016 год. За это время красно-белые четыре раза отдавали его в аренду в другие команды. В итоге форварду так и не удалось закрепиться в основном составе и в 2016 году он расторг контракт со «Спартаком» и присоединился к «Анжи».

– По какой причине из «Спартака» уходит немалое количество воспитанников клуба?

– У каждого своя история и своя судьба. В «Спартаке» очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала.

Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.

– Груз ответственности в «Спартаке» мешал раскрыться и вам в полной мере?

– Лично меня всегда окрыляло осознание того факта, что я играю в составе именитой команды со звездными партнерами. Главное, повторюсь, в таком клубе – это психология.

Всего за свою карьеру Яковлев провел 91 матч за основную состав «Спартака», забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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