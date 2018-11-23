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    Яковлев – о молодежи «Спартака»: «Сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Павел Яковлев рассказал, с каким трудностями сталкиваются молодые футболисты в «Спартаке».

    27-летний футболист выступал за московский клуб с 2009 по 2016 год. За это время красно-белые четыре раза отдавали его в аренду в другие команды. В итоге форварду так и не удалось закрепиться в основном составе и в 2016 году он расторг контракт со «Спартаком» и присоединился к «Анжи».

    – По какой причине из «Спартака» уходит немалое количество воспитанников клуба?

    – У каждого своя история и своя судьба. В «Спартаке» очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала.

    Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.

    – Груз ответственности в «Спартаке» мешал раскрыться и вам в полной мере?

    – Лично меня всегда окрыляло осознание того факта, что я играю в составе именитой команды со звездными партнерами. Главное, повторюсь, в таком клубе – это психология.

    Всего за свою карьеру Яковлев провел 91 матч за основную состав «Спартака», забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, кого теперь ставить вместо него, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Реальное время»

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    23.11.2018 14:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 23 ноября 2018, 17:23

      Все хотят легко,но работать не хотят, вот и результат.

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 16:06

      Жаль Пашу ,он так и не сумел раскрыться в Спартаке.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 ноября 2018, 15:54

      К сожалению Паша оказался слабоват в конкуренции.Только в первый год выстрелил, а потом как то скис.Нестабильность пугающая.Один матч может провети на ура, зато в следующих двух пешком ходить будет без намёка на какое нибудь обострение.Потому и проиграл конкуренцию.

      5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 ноября 2018, 15:46

      Типа чтоб вытеснить Ещенко Комбарова Самедова Попова номер8 нужно прям быть супер подготовленным, ну давайте не говорить глупости, если Рассказов способен вытеснить Ещенко то он это и сделал...

      3
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > кузнецов артем 23 ноября 2018, 19:14

      Не факт.Тяжело конкурировать,когда тебя сослали в С2.Посмотрим с новым тренером что будет.

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 23 ноября 2018, 15:08

      Сам Паша имел немало возможностей закрепиться в основе Спартака, но просто "не потянул". Игрок среднего уровня.

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