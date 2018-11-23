Киберфутболист Klenoff: «На российских турнирах люди думают не об отборе на мировые соревнования, а о том, где бы достать денег для спаррингов»

Один из лучших киберфутболистов страны Антон Klenoff Кленов рассказал о развитии данного вида компьютерного спорта в России, о невозможности конкуренции с иностранными игроками и об отсутствии хорошего заработка.

− Киберфутбол развивается в России...

− Ну, такое себе.

− Почему?

− Со стороны так кажется: у нас все прекрасно, клубы подписывают ребят. Но все эти сотрудничества образуются ради пиара, а игроки играют, просто надевая футболку клуба, при этом ничего не получая взамен. Для любителей вроде нормально. Для профессионалов условия сложнее: трудно развиваться, почти нет никакой поддержки со стороны организаций. Бороться с европейскими игроками почти нереально.

Все зарубежные соревнования проходят в режиме Ultimate Team. Там есть карточки «иконы» [в игру добавляют легенд футбола с классными характеристиками] и карточки «гейм-чейнджеры»: Гуллит, Виейра. С ними намного легче играть. Чтобы получить их в состав, нужно либо быть большим везунчиком, либо покупать. Все европейские игроки покупают, тратя в самом начале игры 5-6 тысяч долларов. Они окупят эту сумму со временем.

Для европейских игроков это не деньги. Я был недавно в Париже, ехал в такси и разговорился с водителем. Он сказал, что если ты зарабатываешь 3-4 тысячи евро в месяц, то живешь так, чтобы просто прожить. Если 9-12 тысяч – живешь уже с комфортом.

По сути, игрокам нужно один раз закинуть месячную зарплату уровня своей страны, чтобы играть с комфортом. Для них это не такая большая сумма. Для нас 500 тысяч рублей – что-то нереальное. Российские киберутболисты вряд ли позволят себе закинуть такую сумму на игру. Лично я особо не донатил. Кстати, чем новее версия FIFA, тем больше в нее нужно вкладывать денег. В прошлой версии я задонатил около 2,5 тысяч рублей. В FIFA19 у меня на аккаунте было около 50 тысяч момент − примерно 20 тысяч рублей. С этим ты не можешь конкурировать с европейцами – закидывать нужно минимум 250 тысяч рублей.

У европейцев в составе по пять-шесть «икон», у наших игроков – максимум по одной. Так что на отборочные туры наши игроки могут отобраться, но дальше – все плохо. Эти карточки решают многое. Киберспорт должен быть равным, но в этом режиме нет равенства. Российским игрокам сложно пробиться на мировую сцену, хотя, чтобы быть топом, это нужно делать обязательно.

− У нас киберфутбол не связан с крупным заработком?

– Да. Люди даже на крупных российских турнирах думают не об отборе на мировые соревнования, а о том, где бы достать деньги для спаррингов с более сильными соперниками. В Германии, например, парни сидят на хороших зарплатах, у них есть все условия, чтобы побеждать. Они не думают, как бы им прожить, они думают только о победе. В этом главная беда России и стран СНГ. Игроки думают не о турнирах, а о возможности заработать нормальные деньги. У нас нет классных и сильных турниров, площадок для тренировок. Мы тренируемся друг с другом, часто – со слабыми соперниками. Нужна возможность играть против сильных европейцев. А то приезжаем на какие-то крупные соревнования и вылетаем со статистикой 1/4. Не хватает WLAN-турниров, где мы бы чувствовали уровень, где не было бы слабых соперников.

Полностью интервью с Антоном Klenoff Кленовым можно прочитать здесь.