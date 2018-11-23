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    Иванович: «Думаю, Терри решил закончить карьеру, поэтому и не перешел в «Спартак»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович назвал возможную причину сорвавшегося перехода Джона Терри в «Спартак».

    Серб и англичанин вместе выступали за «Челси» с 2008 по 2017 год.

    – Ваш товарищ по «Челси» Джон Терри чуть не перешел в «Спартак». Следили за ходом переговоров? Может быть, он обращался к вам за советом?

    – Честно говоря, никогда не слежу за трансферными слухами. Ни во что не поверю, пока не увижу игрока с майкой нового клуба в руках. Когда окно переходов открыто, говорят слишком много. Думаю, у Терри были другие планы, он решил закончить карьеру, поэтому и не перешел в «Спартак».

    По информации СМИ, этим летом Терри согласовал контракт со «Спартаком», но в итоге отказался от перехода. Причиной этого стали семейные обстоятельства.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.11.2018 12:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 16:59

      Он посмотрел матч вживую и испугался.Это понятно!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 ноября 2018, 14:16

      Я думаю что он закончил карьеру именно из за того что его позвали в Спартак! :)

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