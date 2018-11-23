Иванович: «Думаю, Терри решил закончить карьеру, поэтому и не перешел в «Спартак»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович назвал возможную причину сорвавшегося перехода Джона Терри в «Спартак».

Серб и англичанин вместе выступали за «Челси» с 2008 по 2017 год.

– Ваш товарищ по «Челси» Джон Терри чуть не перешел в «Спартак». Следили за ходом переговоров? Может быть, он обращался к вам за советом?

– Честно говоря, никогда не слежу за трансферными слухами. Ни во что не поверю, пока не увижу игрока с майкой нового клуба в руках. Когда окно переходов открыто, говорят слишком много. Думаю, у Терри были другие планы, он решил закончить карьеру, поэтому и не перешел в «Спартак».

По информации СМИ, этим летом Терри согласовал контракт со «Спартаком», но в итоге отказался от перехода. Причиной этого стали семейные обстоятельства.