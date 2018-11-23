Джеррард: «Клопп поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛ»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился своим отношением к Юргену Клоппу, который работает в «Ливерпуле».

«Я наблюдал за Клоппом по телевизору, чтобы посмотреть, как он справляется с разными ситуациями. Все, что я вижу – впитываю как губка.

Я никогда не был похож на Юргена с его харизмой и его энергией. Но если мне получится что-то перенять у него, то это было бы большим подспорьем.

Во время игры он очень эмоционален, но, когда все заканчивается, он может обуздать свои эмоции, поэтому хорошо справляется с давлением.

Мне нравится Юрген Клопп. Думаю, он поможет «Ливерпулю» выиграть Премьер-лигу», – сказал Джеррард.

«Ливерпуль» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков.