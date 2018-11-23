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    Джеррард: «Клопп поможет «Ливерпулю» выиграть АПЛ»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился своим отношением к Юргену Клоппу, который работает в «Ливерпуле».

    «Я наблюдал за Клоппом по телевизору, чтобы посмотреть, как он справляется с разными ситуациями. Все, что я вижу – впитываю как губка.

    Я никогда не был похож на Юргена с его харизмой и его энергией. Но если мне получится что-то перенять у него, то это было бы большим подспорьем.

    Во время игры он очень эмоционален, но, когда все заканчивается, он может обуздать свои эмоции, поэтому хорошо справляется с давлением.

    Мне нравится Юрген Клопп. Думаю, он поможет «Ливерпулю» выиграть Премьер-лигу», – сказал Джеррард.

    «Ливерпуль» после 12 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков.

    Источник: The Guardian

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    23.11.2018 11:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 19:57

      Команда радует игрой и надеемся, что и результаты придут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 15:35

      Плоды его работы в Ливерпуле ощутимы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 23 ноября 2018, 12:00

      Успехов Клоппу! Классный тренер!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 23 ноября 2018, 11:29

      Золотые слова. Еще бы Стивену выиграть в Шотландии что-нибудь с Рейнджерс. А то у них последний титул в сезоне 10/11, даже раньше на год чем у Ливерпуля.

      3
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