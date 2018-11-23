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    Бензема: «Раньше у «Реала» был Криштиану. Теперь настала моя очередь»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что чувствует себя увереннее в команде после ухода Криштиану Роналду прошедшим летом в «Ювентус».

    «Если я оглянусь в прошлое, чтобы оценить свои достижения в «Реале», когда приходилось во многом себе отказывать, понимаю, что сейчас я счастлив. Для себя считаю самым важным – всегда быть мотивированным.

    Раньше у «Реала» был Криштиану. Теперь его нет, поэтому настала моя очередь. И я готов к этому вызову готов. Постараюсь забить много голов, хочу делать это в каждом матче.

    Не хочу ставить перед собой какие-то цели, но мне нравится забивать и отдавать результативные передачи. 35 голов? Да, пожалуй, мне нравится это число», – сказал Бензема.

    В текущем сезоне француз провел 11 матчей в Примере, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Marca

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    23.11.2018 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +578

      Hala Madrid 23 ноября 2018, 19:09

      При всём уважении, но Карим даже близко не Роналду. Вообще французу дико повезло в карьере, во многом благодаря непонятной любви Переса

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 15:31

      Настал твой звездный час Карим. Можно сказать "повезло".

      2
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      Рейтинг: +205

      D A N I L 23 ноября 2018, 13:25

      Бензема не пользуется таким авторитетом, какой был у Роналду, на него играла вся команда! Карим, не льсти себе, вряд ли все голевые пасы будут тебе отдаваться)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 ноября 2018, 13:06

      Роналду 9лет похал, чтобы стать топ игроком а ты.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 23 ноября 2018, 12:54

      .................твоя очередь рулить...........!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 23 ноября 2018, 12:12

      Умер Леонардо да Винчи. Теперь его нет, поэтому настала моя очередь. Пойду нарисую Мону Лизу. Мое сравнение с Леонардо выглядит не таким нахальным, как сравнение Бенземы с Роналду. Он - дерево, будет похлеще Дзюбы.

      7
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 23 ноября 2018, 12:09

      Теперь настала моя очередь.Очередь на выход.

      5
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 23 ноября 2018, 11:36

      Сельта, Жирона, Леванте и Виктория вот это уровень бомбардира команды, да любой лавочник забил бы им, а и есть лавочник

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 ноября 2018, 11:26

      "Бензема" переводится с арабского: "что-то среднее между Заболотным и Дзюбой"

      3
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    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 23 ноября 2018, 11:20

      Учитывая сколько моментов он запарывает за матч, ему бы тихонько сидеть на лавочке и помалкивать)

      3
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