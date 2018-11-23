Бензема: «Раньше у «Реала» был Криштиану. Теперь настала моя очередь»

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал, что чувствует себя увереннее в команде после ухода Криштиану Роналду прошедшим летом в «Ювентус».

«Если я оглянусь в прошлое, чтобы оценить свои достижения в «Реале», когда приходилось во многом себе отказывать, понимаю, что сейчас я счастлив. Для себя считаю самым важным – всегда быть мотивированным.

Раньше у «Реала» был Криштиану. Теперь его нет, поэтому настала моя очередь. И я готов к этому вызову готов. Постараюсь забить много голов, хочу делать это в каждом матче.

Не хочу ставить перед собой какие-то цели, но мне нравится забивать и отдавать результативные передачи. 35 голов? Да, пожалуй, мне нравится это число», – сказал Бензема.

В текущем сезоне француз провел 11 матчей в Примере, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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