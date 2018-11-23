Раньери: «Изменить сложившуюся ситуацию в «Фулхэме» будет нелегко»

Новый главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери попросил игроков команды не опускать руки из-за неудачного старта сезона.

«Нам нужно сохранять спокойствие и работать, потому что невозможно изменить все за один день. Для нас сейчас важно набирать очки, но также важно поддерживать наш психологический настрой, никогда не сдаваться, бороться в каждом матче.

Не менее важным выглядит и то, чтобы все мои футболисты были готовы играть. Я могу начать работу с одним стартовым составом, но затем внести изменения.

В «Лестере» я так начинал играть без Канте, Симпсона и Фукса, но постепенно они вписались в состав и сказали свое слово. Я выберу 11 футболистов, но другие игроки не должны опускать руки, у них будет возможность.

Мы должны показать свой боевой дух и правильный настрой. Изменить сложившуюся ситуацию будет нелегко, но важно, чтобы мы постарались сделать это вместе. Мы должны быть сильны духом и четко придерживались тактического плана», – считает Раньери.

«Фулхэм» после 12 туров замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав пять очков.