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    Раньери: «Изменить сложившуюся ситуацию в «Фулхэме» будет нелегко»

    Новый главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери попросил игроков команды не опускать руки из-за неудачного старта сезона.

    «Нам нужно сохранять спокойствие и работать, потому что невозможно изменить все за один день. Для нас сейчас важно набирать очки, но также важно поддерживать наш психологический настрой, никогда не сдаваться, бороться в каждом матче.

    Не менее важным выглядит и то, чтобы все мои футболисты были готовы играть. Я могу начать работу с одним стартовым составом, но затем внести изменения.

    В «Лестере» я так начинал играть без Канте, Симпсона и Фукса, но постепенно они вписались в состав и сказали свое слово. Я выберу 11 футболистов, но другие игроки не должны опускать руки, у них будет возможность.

    Мы должны показать свой боевой дух и правильный настрой. Изменить сложившуюся ситуацию будет нелегко, но важно, чтобы мы постарались сделать это вместе. Мы должны быть сильны духом и четко придерживались тактического плана», – считает Раньери.

    «Фулхэм» после 12 туров замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав пять очков.

    Источник: Sky Sports

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    23.11.2018 10:43
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