Иванович – о Кокорине: «Нет Саши – нет футбола»

Может уже до них дошло..пора на волю.
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что команда многое потеряла с отсутствием форварда Александра Кокорина, помещенного под стражу.
«Мое мнение: нет Саши – нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году.
В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы – сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его.
С ним гораздо легче, ведь Саша – великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», – сказал Иванович.
Кокорин находится под стражей в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за две драки в центре Москвы в начале октября.
Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:
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