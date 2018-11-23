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    Иванович – о Кокорине: «Нет Саши – нет футбола»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что команда многое потеряла с отсутствием форварда Александра Кокорина, помещенного под стражу.

    «Мое мнение: нет Саши – нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году.

    В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы – сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его.

    С ним гораздо легче, ведь Саша – великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», – сказал Иванович.

    Кокорин находится под стражей в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря. Ему грозит до 7 лет лишения свободы за две драки в центре Москвы в начале октября.

    Еще про Кокорина и Мамаева – в одном из выпусков нашего подкаста поговорили про главный скандал российского футбола в этом году. Что нас смущает в этой истории и как относиться к неплохим футболистам, которые бьют людей стульями? Размышляем вслух:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    23.11.2018 09:59
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 29 ноября 2018, 15:45

      Может уже до них дошло..пора на волю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 23 ноября 2018, 15:25

      О каком это он футболе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 15:19

      Ждать осталось не долго Бранислав.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 23 ноября 2018, 14:32

      Кокорин - крест.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      maxpav 23 ноября 2018, 13:24

      Вопрос Ивановичу:
      почему же тогда не взяли спец.сотрудника, чтобы постоянно следил за Сашей и при необходимости использовал розги для возвращения его на путь истинный??? Он у вас без такого присмотра становится буквально неуправляемым! Видимо надо такого сотрудника взять после возвращения Кокоши из Бутырки.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > maxpav 23 ноября 2018, 19:08

      Он не вернётся. Не для того его сажали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 23 ноября 2018, 13:05

      В этом случае футбол тогда переместился в Бутырку.

      1
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      Рейтинг: +121

      vog 23 ноября 2018, 13:01

      Так дуйте к Саше и будет вам футбол там.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 ноября 2018, 12:42

      конечно замечательный человек пока он там

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 12:01

      Замучили тяжелой неволей Сашу в Бутырках, каты, палачи наши - судья, следаки и прокуроры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 23 ноября 2018, 12:00

      Нет Саши – нет дебошей. Спокойно-то как!

      5
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